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На россии готовятся признать сайты Facebook и Instagram экстремистскими, а пользователей могут судить

Общие новости
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Изолируют сами себя

На россии готовятся признать сайты Facebook и Instagram экстремистскими, а пользователей могут судить

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Компания Meta, владеющая сайтами Facebook и Instagram, вчера дала "добро" на агрессивные высказывания против россиян и руководителей двух недоимперий: владимира путина и александра лукашенко.

На россии негативно приняли эту новость и требуют вернуть социальные сети в лояльное русло. Не получив ответ от владельцев компании, за поребриком стали рассматривать вопрос об окончательном отключении сайтов у себя. Генеральная прокуратура рф уже направила в суд заявление о признание компании Meta Platforms Inc. экстремистской.

"В соответствии с Федеральным законом "О противодействии экстремистской деятельности" Генеральной прокуратурой российской федерации направлено заявление в суд о признании Meta Platforms Inc. экстремистской организацией и запрете ее деятельности на территории рф", - цитирует заявление Генпрокуратуры росии "Интерфакс".

Также российские адвокаты советуют пользователям из полуазиатской страны отказаться от посещения этих сайтов и даже удалить свои профили в них: "Это (активность в Facebook и Instagram в случае признания Meta экстремистской) может привести к серьезным правовым последствиям - вплоть до уголовной ответственности... Практика будет складываться по ходу дела". А пользователей, которые оплачивают рекламу в Facebook и Instagram, могут привлечь за финансирование экстремизма и заблокировать счета в случае признания Meta экстремистской в россии, информирует РИА Новости.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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jeremi33-3 (Сумы)
11.03.2022 в 16:06
Вони хоч вірять в те, що кажуть?Інстаграм - екстремістський? Фотки з котіками і їжі можуть загрожувати безпеці держави?Що саме дивне, десь 60% росіян в це повірять. Країна дикунів і варварів
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