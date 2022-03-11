На россии готовятся признать сайты Facebook и Instagram экстремистскими, а пользователей могут судить

Компания Meta, владеющая сайтами Facebook и Instagram, вчера дала "добро" на агрессивные высказывания против россиян и руководителей двух недоимперий: владимира путина и александра лукашенко.

На россии негативно приняли эту новость и требуют вернуть социальные сети в лояльное русло. Не получив ответ от владельцев компании, за поребриком стали рассматривать вопрос об окончательном отключении сайтов у себя. Генеральная прокуратура рф уже направила в суд заявление о признание компании Meta Platforms Inc. экстремистской.

"В соответствии с Федеральным законом "О противодействии экстремистской деятельности" Генеральной прокуратурой российской федерации направлено заявление в суд о признании Meta Platforms Inc. экстремистской организацией и запрете ее деятельности на территории рф", - цитирует заявление Генпрокуратуры росии "Интерфакс".

Также российские адвокаты советуют пользователям из полуазиатской страны отказаться от посещения этих сайтов и даже удалить свои профили в них: "Это (активность в Facebook и Instagram в случае признания Meta экстремистской) может привести к серьезным правовым последствиям - вплоть до уголовной ответственности... Практика будет складываться по ходу дела". А пользователей, которые оплачивают рекламу в Facebook и Instagram, могут привлечь за финансирование экстремизма и заблокировать счета в случае признания Meta экстремистской в россии, информирует РИА Новости.