И Абрамовичу досталось. Канада бахнула очередным пакетом санкций по фашистскому режиму

Канада продолжает активно наседать на экономику эрефии санкциями.

Сегодня премьер-министр Джастин Трюдо в Варшаве объявил об очередном пакете санкций.

- У пяти российских олигархов и политических деятелей будут заморожены активы в Канаде, а также им будут запрещены любые операции в стране. В список попали Роман Абрамович (28% акций металлургической компании Evraz в Канаде), Алишер Усманов, глава ЦИК Элла Памфилова, начальник управления МВД города Химки Игорь Янчук и судья Елена Морозова;

- Канада запрещает 32 российским компаниям и государственным учреждениям получать оборонное оборудование из своей страны.

- Также стало официально известно, что Канада вводит запрет на импорт российских нефтепродуктов.