И Абрамовичу досталось. Канада бахнула очередным пакетом санкций по фашистскому режиму
Нужно продолжать!
Фото: VOI
Канада продолжает активно наседать на экономику эрефии санкциями.
Сегодня премьер-министр Джастин Трюдо в Варшаве объявил об очередном пакете санкций.
- У пяти российских олигархов и политических деятелей будут заморожены активы в Канаде, а также им будут запрещены любые операции в стране. В список попали Роман Абрамович (28% акций металлургической компании Evraz в Канаде), Алишер Усманов, глава ЦИК Элла Памфилова, начальник управления МВД города Химки Игорь Янчук и судья Елена Морозова;
- Канада запрещает 32 российским компаниям и государственным учреждениям получать оборонное оборудование из своей страны.
- Также стало официально известно, что Канада вводит запрет на импорт российских нефтепродуктов.
Раньше стало известно, что
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