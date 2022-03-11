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И Абрамовичу досталось. Канада бахнула очередным пакетом санкций по фашистскому режиму

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И Абрамовичу досталось. Канада бахнула очередным пакетом санкций по фашистскому режиму

Фото: VOI

UA-Футбол
Новина українською

Канада продолжает активно наседать на экономику эрефии санкциями.

Сегодня премьер-министр Джастин Трюдо в Варшаве объявил об очередном пакете санкций.

- У пяти российских олигархов и политических деятелей будут заморожены активы в Канаде, а также им будут запрещены любые операции в стране. В список попали Роман Абрамович (28% акций металлургической компании Evraz в Канаде), Алишер Усманов, глава ЦИК Элла Памфилова, начальник управления МВД города Химки Игорь Янчук и судья Елена Морозова;

- Канада запрещает 32 российским компаниям и государственным учреждениям получать оборонное оборудование из своей страны.

- Также стало официально известно, что Канада вводит запрет на импорт российских нефтепродуктов.

Раньше стало известно, что Абрамович не может продать "Челси" из-за санкций от британского правительства.

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В статье: Роман Абрамович война с Россией
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