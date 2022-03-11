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Министр обороны Украины: россия готовит кровавые провокации, чтобы втянуть Беларусь в войну

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Серьезное предупреждение для белорусов

Министр обороны Украины: россия готовит кровавые провокации, чтобы втянуть Беларусь в войну

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Министр обороны Украины Алексей Резников обратился к белорусскому народу с предупреждением о том, что россияне, пытаясь втянуть страну в войну с Украиной, готовят провокации.

"Обращаюсь к беларусскому народу. Друзья. По информации, в которой мы полностью уверены и которую подтвердили, в настоящий момент командование российских оккупационных войск готовит серию кровавых провокаций.

Согласно их преступному замыслу, российская авиация готовится нанести удар по ряду населённых пунктов на территории Республики Беларусь, находящихся поблизости от украинско-беларусской границы. В частности, удару собираются подвергнуть н.п. Копани, Столинского района Брестской области.

Для маскировки преступления Россия намеревается осуществить атаку из воздушного пространства Украины. Цель провокации – вынудить действующее руководство Беларуси к войне против Украины. Москва пытается повязать вас кровью.

Гарантирую, что украинская армия не планировала, не планирует и не будет планировать никаких агрессивных действий против Беларуси. За 15 дней войны украинские войска уничтожили более 12 тыс. российских солдат. Не позвольте втянуть свою страну в эту войну! Сохраните жизни своих близких! Не дайте Кремлю уничтожить будущее Беларуси!".

Отметим, что сегодня, 11 марта, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко провел переговоры с президентом рф путиным (хуйлом), после которых заявил, что если бы россия не атаковала Украину, то Украина через несколько часом атаковала бы Беларусь.

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В статье: война с Россией
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