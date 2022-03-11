Остается только кушать бобров. Главная кремлевская пропагандистка будет объявлена в международный розыск

Для кремлевских клоунов наступают непростые времена.

Очередной "жертвой" санкций стала едва ли не главная холуйка путина маргарита симонян.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сегодня объявила, что любительница бобров заочно арестована украинским судом и будет объявлена в международный розыск.

Теперь главный редактор пропагандистского ресурса RT может быть задержана при попытке покинуть страну и передана для экстрадиции в Украину.

"У меня к вам только одна просьба, других нет — не следует слепо верить представителям властей в РФ, которые, весьма вероятно, порекомендуют не переживать. Наймите хороших юристов и посоветуйтесь. Для нас в Украине очень важно, чтоб все было по букве и духу закона. "Россия, мать, забери Донбасс домой" — это одна из сотни причин, которая заставила украинских прокуроров обратить на вас внимание. Сегодня украинские прокуроры, следуя духу вашей мировозренческой идеологии, хотят пригласить вас к нам домой", — написала Венедиктова.