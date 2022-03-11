Воздушные силы ВСУ: Российские самолеты уже нанесли удар по белорусской деревне
Хутин втягивает Беларусь в войну
Командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что сегодня, 11 марта, в 14:30 российские самолеты вылетели с аэродрома Дубровица (Беларусь), зашли на территорию Украины, развернулись над нашими н. п. Городичи и Тумени, после чего нанесли огненное поражение по населенному пункту Копани (Беларусь). Информация поступила от Государственной пограничной службы Украины.
"Сейчас 9-й пограничный отряд наблюдает занятие этого населенного пункта врагом!
Это ПРОВОКАЦИЯ! Цель – втянуть Вооруженные Силы Республики Беларусь в войну с Украиной!", - говорится в официальном сообщении.
Буквально часом ранее с официальным заявлением выступил министр обороны Украины Алексей Резников, в котором он предупредил Беларусь о провокации.
Отметим, что сегодня, 11 марта, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко провел переговоры с президентом рф путиным (хуйлом), после которых заявил, что если бы россия не атаковала Украину, то Украина через несколько часом атаковала бы Беларусь.
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