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Воздушные силы ВСУ: Российские самолеты уже нанесли удар по белорусской деревне

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Хутин втягивает Беларусь в войну

Воздушные силы ВСУ: Российские самолеты уже нанесли удар по белорусской деревне

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Командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что сегодня, 11 марта, в 14:30 российские самолеты вылетели с аэродрома Дубровица (Беларусь), зашли на территорию Украины, развернулись над нашими н. п. Городичи и Тумени, после чего нанесли огненное поражение по населенному пункту Копани (Беларусь). Информация поступила от Государственной пограничной службы Украины.

"Сейчас 9-й пограничный отряд наблюдает занятие этого населенного пункта врагом!

Это ПРОВОКАЦИЯ! Цель – втянуть Вооруженные Силы Республики Беларусь в войну с Украиной!", - говорится в официальном сообщении.

Буквально часом ранее с официальным заявлением выступил министр обороны Украины Алексей Резников, в котором он предупредил Беларусь о провокации.

Отметим, что сегодня, 11 марта, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко провел переговоры с президентом рф путиным (хуйлом), после которых заявил, что если бы россия не атаковала Украину, то Украина через несколько часом атаковала бы Беларусь.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Spokoyno (Київ)
11.03.2022 в 16:52
Ґлівіце Хоч летовища та скоплення рашистських окупантів і варто було побомбувати!
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