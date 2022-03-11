Мэр Одессы боится, что город могут окружить российские войска
Планы врага известны
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Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что город могут окружить российские войска, но на берегу Чёрного моря к этому готовы.
"Сегодня Одесса продолжает готовиться к возможному вторжению и нападению агрессора. Отдельная группировка агрессора выдвинулась на Вознесенск.
Мы предполагаем, что в планах агрессора отрезать и окружить наш город через Вознесенск на Приднестровье. Также предполагаем, что в это время подойдут военные корабли рф и окружат наш город со стороны моря.
Мы готовимся к этой ситуации. Для этого мы формируем стратегические запасы продуктов и лекарств, продуктов питания длительного хранения.
Нам очень приятно, что европейские страны нам помогают. Нам приходит ежедневно, ежечасно гуманитарная помощь", - сказал Труханов на брифинге иностранным журналистам.
Напомним, что сегодня российские самолеты уже
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