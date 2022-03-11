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Мэр Одессы боится, что город могут окружить российские войска

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(2 голосов)

Планы врага известны

Мэр Одессы боится, что город могут окружить российские войска

Скріншот з відео

UA-Футбол
Новина українською

Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что город могут окружить российские войска, но на берегу Чёрного моря к этому готовы.

"Сегодня Одесса продолжает готовиться к возможному вторжению и нападению агрессора. Отдельная группировка агрессора выдвинулась на Вознесенск.

Мы предполагаем, что в планах агрессора отрезать и окружить наш город через Вознесенск на Приднестровье. Также предполагаем, что в это время подойдут военные корабли рф и окружат наш город со стороны моря.

Мы готовимся к этой ситуации. Для этого мы формируем стратегические запасы продуктов и лекарств, продуктов питания длительного хранения.

Нам очень приятно, что европейские страны нам помогают. Нам приходит ежедневно, ежечасно гуманитарная помощь", - сказал Труханов на брифинге иностранным журналистам.

Напомним, что сегодня российские самолеты уже нанесли удар по белорусской деревне с целью втянуть Беларусь в войну.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
11.03.2022 в 17:51
на Одессу они не полезут
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