Мэр Одессы боится, что город могут окружить российские войска

Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что город могут окружить российские войска, но на берегу Чёрного моря к этому готовы.

"Сегодня Одесса продолжает готовиться к возможному вторжению и нападению агрессора. Отдельная группировка агрессора выдвинулась на Вознесенск.

Мы предполагаем, что в планах агрессора отрезать и окружить наш город через Вознесенск на Приднестровье. Также предполагаем, что в это время подойдут военные корабли рф и окружат наш город со стороны моря.

Мы готовимся к этой ситуации. Для этого мы формируем стратегические запасы продуктов и лекарств, продуктов питания длительного хранения.

Нам очень приятно, что европейские страны нам помогают. Нам приходит ежедневно, ежечасно гуманитарная помощь", - сказал Труханов на брифинге иностранным журналистам.