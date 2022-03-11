415 миллиардов долларов золотовалютных резервов рф пойдут на компенсацию ущерба Украине

Первый заместитель министра экономики Украины Денис Кудин сообщил о размерах компенсации, которую рф точно возместит Украине.

415 миллиардов долларов золотавлютных резервов фашистского государства, которые были арестованы в Европе, пойдут именно на эти цели.

"Западные правительства уже арестовали золотовалютные резервы Центробанка российской федерации – 415 млрд. долл. По сути, этой суммы достаточно, чтобы перекрыть эти прямые единовременные потери. Мы рассчитываем, что в ближайшее время совместно с правительствами других стран мы найдем юридический механизм, каким образом могут поступить эти деньги Украине для восстановления и компенсаций", – рассказал Кудин.

Также было отмечено, что рф должна будет выплатить репарации в денежной и натуральной форме.