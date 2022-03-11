415 миллиардов долларов золотовалютных резервов рф пойдут на компенсацию ущерба Украине
Правильно!
Akos Stiller/Bloomberg via Getty Images
Первый заместитель министра экономики Украины Денис Кудин сообщил о размерах компенсации, которую рф точно возместит Украине.
415 миллиардов долларов золотавлютных резервов фашистского государства, которые были арестованы в Европе, пойдут именно на эти цели.
"Западные правительства уже арестовали золотовалютные резервы Центробанка российской федерации – 415 млрд. долл. По сути, этой суммы достаточно, чтобы перекрыть эти прямые единовременные потери. Мы рассчитываем, что в ближайшее время совместно с правительствами других стран мы найдем юридический механизм, каким образом могут поступить эти деньги Украине для восстановления и компенсаций", – рассказал Кудин.
Также было отмечено, что рф должна будет выплатить репарации в денежной и натуральной форме.
Популярное сейчас
- Президент Днепра-1: У нас есть два козыря хуже ядерного взрыва
- "Привет, я лечу по твою душу". Призрак Киева передал привет русским извергам
- Ни одного мяча без участия Малиновского. Аталанта – Байер 3:2. Обзор матча и видео голов
- Как турецкий беспилотник Байрактар эффектно уничтожил российский Бук
- Суперзвезды рок-музыки выразили поддержку Украине в борьбе с фашистами. ФОТО
- Легендарный актер поддержал Украину в борьбе с фашистами из россии. ВИДЕО