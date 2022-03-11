Подоляк: рф уничтожает наши города и деревни, потому что ничего кроме как уничтожать, они не умеют
В рф намерены реализовать в Украине сирийский сценарий
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Советник руководителя офиса Президента Украины Михаил Подоляк опроверг слухи о требованиях россии в переговорном процессе по завершению войны. Среди прочего
"Все, что я читаю в последнее время о переговорных "ультиматумах" России – о статусах, территории, языке, нацификации и т.п., вызывает лишь удивление. Пожалуйста, перестаньте "есть" в таких объемах российскую пропаганду, которую из-за наивности перепечатывают наши Зеркала", – написал Подоляк в своем твиттере.
Чиновник также прокомментировал произошедшие сегодня
"Большие города Украины снова терпят сокрушительные удары. Взрывы впервые прозвучали в Луцке – в городе была прекращена работа двух котельных. Ивано-Франковск – три мощных взрыва. Днепр также атаковали. Разрушительная война России против гражданских граждан и крупных городов Украины продолжается.
Официальные лица РФ, в частности, военный министр Шойгу, заявили о срочном рекрутинге 16 тысяч бойцов экс-ИГИЛ для использования против мирных граждан Украины. Наем ИГИЛ и российские пропагандистские заявления о химическом оружии свидетельствуют о намерении реализовать в Украине сирийский сценарий", - отмечает он.
Также Подоляк сегодня решил посетить блокпосты в Киеве и заверил, что город готов к обороне.
"Шестнадцатый день войны. Шестнадцать дней рф уничтожает наши города и села. Это понятно, что они будут продолжать это делать, потому что ничего кроме как уничтожать, они не умеют. И они не могут поверить, что Украина намного сильнее, чем они думали. Это первое.
Второе. Российская пропаганда постоянно вбрасывает фейки, лжет, что руководство страны должно быть эвакуировано. должно куда-то бежать и тому подобное. Сейчас уже говорят о румынском Брашова, словно самолетами прямо со двора офиса Президента эвакуировали в этот город. Это не так. Мы работаем и будем работать в Киеве, потому что Киев – это символ сопротивления. Сейчас я хочу проехать немного по блок-постам, посмотреть на пацанов, которые уже подготовили город к беспощадной против врага обороны. Город Киев – символ Украины – будет до конца стоять и точно не отдаст Украину врагу и рф как таковой. Они должны это понять", - сказал советник на видео, а также добавил отдельный текст:
"Киев. Город в осаде. Город готов биться. Оборона продумана. Снабжение налажено. Ребята на блокпостах заряжены, сосредоточены и профессиональны. Политическое руководство страны в полном составе на рабочих местах в столице Украины".
Київ. Місто в облозі. Місто, готове битися. Оборона продумана. Постачання налагоджене. Хлопці на блокпостах заряджені, зосереджені та професійні. Політичне керівництво країни у повному складі на робочих місцях у столиці України. pic.twitter.com/QK4VizojWF— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 11, 2022
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