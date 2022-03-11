Подоляк: рф уничтожает наши города и деревни, потому что ничего кроме как уничтожать, они не умеют

Советник руководителя офиса Президента Украины Михаил Подоляк опроверг слухи о требованиях россии в переговорном процессе по завершению войны. Среди прочего СМИ писали о русском языке как втором государственном, независимости "ЛДНР" в пределах административных областей и т.д.

"Все, что я читаю в последнее время о переговорных "ультиматумах" России – о статусах, территории, языке, нацификации и т.п., вызывает лишь удивление. Пожалуйста, перестаньте "есть" в таких объемах российскую пропаганду, которую из-за наивности перепечатывают наши Зеркала", – написал Подоляк в своем твиттере.

Чиновник также прокомментировал произошедшие сегодня взрывы в Днепре, Луцке и Ивано-Франковске. Подоляк считает, что враг намерен реализовать в Украине сирийский сценарий.

"Большие города Украины снова терпят сокрушительные удары. Взрывы впервые прозвучали в Луцке – в городе была прекращена работа двух котельных. Ивано-Франковск – три мощных взрыва. Днепр также атаковали. Разрушительная война России против гражданских граждан и крупных городов Украины продолжается. Официальные лица РФ, в частности, военный министр Шойгу, заявили о срочном рекрутинге 16 тысяч бойцов экс-ИГИЛ для использования против мирных граждан Украины. Наем ИГИЛ и российские пропагандистские заявления о химическом оружии свидетельствуют о намерении реализовать в Украине сирийский сценарий", - отмечает он.

Также Подоляк сегодня решил посетить блокпосты в Киеве и заверил, что город готов к обороне.

"Шестнадцатый день войны. Шестнадцать дней рф уничтожает наши города и села. Это понятно, что они будут продолжать это делать, потому что ничего кроме как уничтожать, они не умеют. И они не могут поверить, что Украина намного сильнее, чем они думали. Это первое. Второе. Российская пропаганда постоянно вбрасывает фейки, лжет, что руководство страны должно быть эвакуировано. должно куда-то бежать и тому подобное. Сейчас уже говорят о румынском Брашова, словно самолетами прямо со двора офиса Президента эвакуировали в этот город. Это не так. Мы работаем и будем работать в Киеве, потому что Киев – это символ сопротивления. Сейчас я хочу проехать немного по блок-постам, посмотреть на пацанов, которые уже подготовили город к беспощадной против врага обороны. Город Киев – символ Украины – будет до конца стоять и точно не отдаст Украину врагу и рф как таковой. Они должны это понять", - сказал советник на видео, а также добавил отдельный текст:

"Киев. Город в осаде. Город готов биться. Оборона продумана. Снабжение налажено. Ребята на блокпостах заряжены, сосредоточены и профессиональны. Политическое руководство страны в полном составе на рабочих местах в столице Украины".