Беспилотник в Загребе – российского производства. Детали загадочной ситуации от балканских исследователей

Одной из самых горячих тем шестнадцатого дня полномасштабной войны Украины с россией стало известие об упавшем в столице Хорватии Загребе беспилотнике. Украинская или российская стороны официальных комментариев по этому поводу не дают, хорваты также продолжают расследование. Известно только, что самолет прилетел с территории Румынии через Венгрию.

Вот что удалось выяснить специализирующимся на балканском регионе журналистам.

Как выяснилось, кроме частей самолета, нашли два парашюта. Эксперты по военной авиации отметили, что объектом может являться разведывательный беспилотник Ту-141 "Стриж".

– По имеющейся у нас информации, это самолет российского производства, – сказал Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович. – Мы не знаем, был ли он во владении русской или украинской армии. Он попал в воздушное пространство Хорватии со стороны Венгрии, а, по словам Премьер-министра Орбана, он попал в Венгрию со стороны Румынии, - добавил политик в заявлении на входе на саммит ЕС во французском Версале.

Как сообщил министр обороны Хорватии Марио Баножич, согласно собранным в настоящее время данным, это был беспилотный самолет военного типа, вошедший в воздушное пространство Хорватии с востока на запад, то есть с воздушного пространства Венгрии, со скоростью 700 км/ч на высоте 1300 м.

- Почему это произошло, то ли была ошибка, то ли был потерян контроль, пока мы не можем с уверенностью подтвердить, - сказал Премьер-министр. – Мы знаем, что он несколько минут пролетел над Хорватией, а потом разбился в Загребе, – добавил Пленкович.

Политик отметил, что повезло в том, что самолет не упал на здание или дом и никто не пострадал.

Премьер-министр подчеркнул, что с украинской стороной связались, чтобы проверить, есть ли у нее какая-либо информация о происшествии и информация о том, как самолет добрался до Загреба. "В любом случае, все будут прилагать все усилия, чтобы как можно скорее определить причины прибытия и падения летательного аппарата в Загребе", - сказал Пленкович.

Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств происшествия.