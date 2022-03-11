Зеленский снова пообщался с Байденом. Согласовали шаги по оборонной поддержке Украины

Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Украины Владимир Зеленский сообщил, что в очередной раз пообщался с Президентом США Джо Байденом. Среди прочего стороны коснулись вопроса оборонной поддержки Украины и усиления санкционного давления на рф.

"Провел предметный разговор с Джо Байденом. Проинформировал его о своей оценке ситуации на поле боя, о преступлениях РФ против мирного населения. Согласовали дальнейшие шаги по оборонной поддержке Украины и усилению санкционного давления на Россию", - говорится в заявлении Зеленского на официальной странице в твиттере.