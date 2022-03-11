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В Минобороны Беларуси отрицают, что по их территории был нанесён авиаудар

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Считают, что это провокация

В Минобороны Беларуси отрицают, что по их территории был нанесён авиаудар

Фото: Міністерство оборони Білорусі / Автор невідомий

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В Министерстве обороны республики Беларусь опровергают информацию, что по их территории сегодня был нанесён авиаудар. Соответствующее сообщение появилось на официальной странице ведомства в телеграм.

"Военное ведомство заявляет, что распространяемая информация о нанесении ударов по территории Республики Беларусь является очередной провокацией и попыткой раскачать белорусское общество.

По состоянию на 18 часов 30 минут, несмотря на заявления украинских чиновников и ряда ТГ-каналов, ни средства контроля и разведки воздушного пространства, ни подразделения МЧС, выполняющие задачи в этих районах, не подтверждают подобную информацию", - заявляют в Минобороны.

Ранее Министр обороны Украины Алексей Резников предупреждал о возможных провокациях со стороны рф. Одна из них - обстрел российскими самолётами беларусских территорий из Украины.

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В статье: война с Россией
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