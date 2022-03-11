УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Генштаб ВСУ показал эффектную работу украинских противотанкистов
В тренде

Генштаб ВСУ показал эффектную работу украинских противотанкистов

Общие новости
(1 голосов)

Минус один враг в Мариуполе

Генштаб ВСУ показал эффектную работу украинских противотанкистов

Скріншот з відео

UA-Футбол
Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал на своей странице в фейсбуке видео ювелирной работы украинских противотанкистов в Мариуполе.

"Не надо бежать от украинских противотанкистов, прикрываясь детскими площадками и жилыми домами. Русский, запомни! Тебя не спасет ничто от глаза и гнева наших воинов. Ступив на украинскую землю, ты подписал себе смертный приговор. Уничтожение будет скорым, неотвратимым и прицельно точным – гарантируют защитники Мариуполя", - отмечают в Генштабе.

Читайте такжеПодоляк: рф уничтожает наши города и деревни, потому что ничего кроме как уничтожать, они не умеют

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Olegyurchak (Хмельницький )
11.03.2022 в 19:28
И четыре ветровки сыновья отправили мамам...
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...