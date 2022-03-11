Генштаб ВСУ показал эффектную работу украинских противотанкистов
Минус один враг в Мариуполе
Скріншот з відео
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал на своей странице в фейсбуке видео ювелирной работы украинских противотанкистов в Мариуполе.
"Не надо бежать от украинских противотанкистов, прикрываясь детскими площадками и жилыми домами. Русский, запомни! Тебя не спасет ничто от глаза и гнева наших воинов. Ступив на украинскую землю, ты подписал себе смертный приговор. Уничтожение будет скорым, неотвратимым и прицельно точным – гарантируют защитники Мариуполя", - отмечают в Генштабе.
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
11.03.2022 в 19:28
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