Генштаб ВСУ показал эффектную работу украинских противотанкистов

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал на своей странице в фейсбуке видео ювелирной работы украинских противотанкистов в Мариуполе.

"Не надо бежать от украинских противотанкистов, прикрываясь детскими площадками и жилыми домами. Русский, запомни! Тебя не спасет ничто от глаза и гнева наших воинов. Ступив на украинскую землю, ты подписал себе смертный приговор. Уничтожение будет скорым, неотвратимым и прицельно точным – гарантируют защитники Мариуполя", - отмечают в Генштабе.