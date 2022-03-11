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США объявили о новом пакете санкций против рф

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Очередной удар по экономике минимум в один миллиард долларов в год

США объявили о новом пакете санкций против рф

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Новина українською

Президент США Джо Байден объявил о введении нового пакета санкций против страны-агрессора.

Отныне нельзя ввозить из США в россию долларовые банкноты: экспорт, реэкспорт, продажа или поставка.

Также теперь россия потеряла возможность ввозить в США водку, икру, алмазы и импортировать американские товары роскоши - часы, ювелирные изделия, алкоголь, автомобили и электронику класса "люкс". Кроме того, у рф разорвана связь с международным валютным фондом и Всемирным банком, а американские инвестиции отныне невозможны во все секторы экономики.

Подобные ограничения сегодня также должны ввести страны большой семёрки: Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция и Япония. К ним частично или полностью также присоединятся 27 стран Евросоюза.

В дополнение к этому в США хотят решить вопрос с обходом санкций, используя криптовалюту: теперь запрет на финансовые операции с российскими физлицами и компаниями распространяются на традиционную и виртуальную валюту.

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В статье: война с Россией
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