США объявили о новом пакете санкций против рф
Очередной удар по экономике минимум в один миллиард долларов в год
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Президент США Джо Байден объявил о введении нового пакета санкций против страны-агрессора.
Отныне нельзя ввозить из США в россию долларовые банкноты: экспорт, реэкспорт, продажа или поставка.
Также теперь россия потеряла возможность ввозить в США водку, икру, алмазы и импортировать американские товары роскоши - часы, ювелирные изделия, алкоголь, автомобили и электронику класса "люкс". Кроме того, у рф разорвана связь с международным валютным фондом и Всемирным банком, а американские инвестиции отныне невозможны во все секторы экономики.
Подобные ограничения сегодня также должны ввести страны большой семёрки: Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция и Япония. К ним частично или полностью также присоединятся 27 стран Евросоюза.
В дополнение к этому в США хотят решить вопрос с обходом санкций, используя криптовалюту: теперь запрет на финансовые операции с российскими физлицами и компаниями распространяются на традиционную и виртуальную валюту.
Популярное сейчас
- "Могут себе в ж*пу засунуть". Зозуля отреагировал на баннер с Малиновским и Миранчуком
- "Привет, я лечу по твою душу". Призрак Киева передал привет русским извергам
- Ни одного мяча без участия Малиновского. Аталанта – Байер 3:2. Обзор матча и видео голов
- Грузины поют, поляк матерится. ВИДЕО, как иностранные добровольцы воюют за Украину
- Помогает готовить еду. Украинская звезда Playboy Даша Астафьева присоединилась к поддержке ВСУ
- Легендарный актер поддержал Украину в борьбе с фашистами из россии. ВИДЕО