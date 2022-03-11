Джо Байден лично ветировал передачу польских истребителей Украине, - американские СМИ
Смалодушничал
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Журналисты издания The Wall Street Journal сообщили, что президент США Джо Байден лично наложил вето на передачу польских истребителей МиГ-29 Украине, боясь спровоцировать путина.
Издание отмечает: "Суть надежного сдерживания состоит в том, чтобы заставить противника поверить, что определенные действия приведут к ответу. Демонстративно не посылая войска и говоря, что причина этого – страх перед эскалацией, мистер Байден говорит Путину, что ему не стоит беспокоиться. Вместо того, чтобы удерживать Путина, Байден позволяет россиянам удерживать США". В целом журналисты критикуют такую позицию президента, называя ее "американским унижением".
Добавим, что Польша на официальном уровне согласилась предоставить Украине советские истребители МиГ-29 для противодействия российской авиации, но просила от США другие самолеты для своей защиты. В Соединенных Штатах долго шли дискуссии и даже были сообщения о "зеленом свете" для такого соглашения. Однако сейчас известно, что польские самолеты по инициативе США не попадут в Украину.
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