УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Джо Байден лично ветировал передачу польских истребителей Украине, - американские СМИ
В тренде

Джо Байден лично ветировал передачу польских истребителей Украине, - американские СМИ

Общие новости
(4 голосов)

Смалодушничал

Джо Байден лично ветировал передачу польских истребителей Украине, - американские СМИ

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Журналисты издания The Wall Street Journal сообщили, что президент США Джо Байден лично наложил вето на передачу польских истребителей МиГ-29 Украине, боясь спровоцировать путина.

Издание отмечает: "Суть надежного сдерживания состоит в том, чтобы заставить противника поверить, что определенные действия приведут к ответу. Демонстративно не посылая войска и говоря, что причина этого – страх перед эскалацией, мистер Байден говорит Путину, что ему не стоит беспокоиться. Вместо того, чтобы удерживать Путина, Байден позволяет россиянам удерживать США". В целом журналисты критикуют такую ​​позицию президента, называя ее "американским унижением".

Добавим, что Польша на официальном уровне согласилась предоставить Украине советские истребители МиГ-29 для противодействия российской авиации, но просила от США другие самолеты для своей защиты. В Соединенных Штатах долго шли дискуссии и даже были сообщения о "зеленом свете" для такого соглашения. Однако сейчас известно, что польские самолеты по инициативе США не попадут в Украину.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(4 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
The Wall Street Journal

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
hromik1973 (тернополь)
11.03.2022 в 19:25
ССИКУН!!!!!!
Ответить
+1
0
Olegyurchak (Хмельницький )
11.03.2022 в 19:23
Олень, когда орки Энергодарскую АЭС бомбили, а это 400 условных Хиросим, ничего не боялся?
Ответить
+1
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...