УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Оккупанты захватили мэра Мелитополя
В тренде

Оккупанты захватили мэра Мелитополя

Общие новости
(1 голосов)

Его судьба пока неизвестна

Оккупанты захватили мэра Мелитополя

Фото: фейсбук-сторінка Іван Федоров

UA-Футбол
Новина українською

Войска страны-агрессора взяли в плен мэра Мелитополя Ивана Федорова. Об этом на своей странице в телеграм сообщил заместитель главы офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.

Какой-либо детальной информации пока нет. Федоров в последние дни активно вёл свою страницу в фейсбуке и рассказывал о жизни в городе. На протяжении всей блокады города мэр писал о незаконных действиях оккупантов, которые в том числе захватили телевышку, начав через неё трансляцию на Мелитополь рашастанских каналов.

Позже Кирилл Тимошенко также в телеграме опубликовал видео, как уже захваченного Федорова выводят из здания.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...