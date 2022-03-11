Оккупанты захватили мэра Мелитополя

Войска страны-агрессора взяли в плен мэра Мелитополя Ивана Федорова. Об этом на своей странице в телеграм сообщил заместитель главы офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.

Какой-либо детальной информации пока нет. Федоров в последние дни активно вёл свою страницу в фейсбуке и рассказывал о жизни в городе. На протяжении всей блокады города мэр писал о незаконных действиях оккупантов, которые в том числе захватили телевышку, начав через неё трансляцию на Мелитополь рашастанских каналов.

Позже Кирилл Тимошенко также в телеграме опубликовал видео, как уже захваченного Федорова выводят из здания.