Гаага - слишком мягко. Для расследования зверств российских фашистов в Украине нужен особый трибунал

После вторжения россии в Украину путинский режим поставил себя вне закона перед целой планетой, но разрушить его в одночасье невозможно.

Пока Европа активно указывала Украине на ее "неправильную" борьбу с коррупцией, россияне коррумпировали самих европейцев, навязав им собственную нефтегазовую монополию. Просто взять и соскочить из этой иглы ЕС не может - отсюда и относительно смягченные санкции, которые были бы еще сокрушительнее, не имей россия такого влияния на рынок газа Германии.

Другое дело, что даже нынешнее положение ставит россию в положение, при котором она неминуемо рухнет. Сколько на это потребуется времени - месяц, два, полгода или даже целый год - вопрос открытый.

И вот когда путинский режим обанкротится экономически и продолжать войну не сможет, ребром встанет вопрос его наказания. Где? Как? В каком количестве? Ну и так далее.

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Сейчас куда ни глянь везде пишут про Гаагу.

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Michel Porro

Действительно, в этом прекрасном голландском городке расположен уникальный по своей юрисдикции Международный уголовный суд.

Ни в коем случае не путайте его с обычным Международным судом, расположенным там же - тот рассматривает мелкие дела, вроде неразберихи с ловлей рыб в чужих территориальных водах. Международный уголовный суд - это другое. Его задача - обеспечивать наказание за:

а) геноцид (уничтожение целиком или полностью этнической, расовой или религиозной группы)

б) преступления против человечности (масштабные и системные убийства и преследования населения в мирное время)

в) военные преступления (нарушение законов ведения войны, массовые убийства мирного населения, нарушение норм обращения с военнопленными).

Международный уголовный суд был создан в 2002 году, а работу ведет на основании Римского статута, принятого в 1998 году. И вот тут есть важный нюанс.

Очень, очень многие страны и Украина в их числе этот Статут не ратифицировали. И дело не только в РФ, КНР, Индии и прочих, но даже США отозвали свою подпись и в течение многих лет выступают оппозицией Гаагскому трибуналу. Конечно, у них есть на то причины - в Сирии или Афганистане американцы творили не только добро.

Угандийцы в ожидании приговора своему палачу, Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Luke Dray

Еще хуже то, что такое отношение к Гааге как органу сильно бьет по его эффективности. Например, за военные преступления в Уганде в 2005 году под трибунал попали пятеро. Из них двое с 2005 года в бегах; еще двое за 15 лет умерли своей смертью; и лишь Доминик Онгвен получил свои 25 лет тюрьмы. Знаете, когда? В феврале 2021 года.

Из шести обвиненных в преступлениях против человечности в ДР Конго в 2002 году в тюрьме сейчас двое; еще двоих оправдали, один в бегах, один уже отсидел срок и вышел на свободу.

Трагедию с этноцидом на Дарфуре в Судане помните? Так вот, Гаага не посадила вообще никого. Преступники, скорее, умрут от старости, чем их настигнет европейское правосудие.

По Мьянме, Афганистану или Палестине прогресса нет вообще - даже обвиняемых за годы работы "суда" не нашлось. Ведутся какие-то экспертизы, но это так, видимость дела.

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Короче говоря, Гаага - если не предел мечтаний военных преступников и прочих нелюдей, то близко к тому. Бестолковая, неэффективная и, скорее всего, давно прогнившая структура.

Чилийские эмигранты требуют в Гааге привлечь к ответственности власть за преступления против человечности, Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ana Fernandez/SOPA Images/LightRocket

И если так, то выход остается только один - отдельные трибуналы для военных преступлений, совершенных на ограниченной территории в ограниченный период времени. Да, старый-добрый Нюрнберг - он, по крайней мере, давал результат.

Копать аж так глубоко - в 1945-46 года - не будем, но есть два гораздо более свежих примера подобных процессов, которые ознаменовались и внушительными приговорами для виновных, и моральной сатисфакцией потерпевших. Не без перегибов и политических выкрутасов - да, но в сравнении с Гаагой это небо и земля.

Первый - это Международный уголовный трибунал по Руанде за геноцид народа тутси в 1994 году. Тогда хуту за три месяца вырезали от 550 до 1 млн человек, что составило почти 20% населения всей Руанды.

Трибунал был создан в Танзании и работал неидеально - это все-таки Африка. С другой стороны, его эффективность была на порядок выше. Всего МУТР предъявил обвинение 96 подонкам, из которых 29 все еще сидят (и будут сидеть - сроки у них пожизненные), 22 вышли из тюрем в течение последних 10 лет; еще десятеро уродов скончались за решеткой.

Один из организаторов геноцида тутси Жан-Боско Бараягвиза ждет приговора, Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jacques Langevin/Sygma/Sygma

Сидят виновные, что интересно, не в самой Руанде, а по всему континенту - кого-то приняли тюремщики в Сенегале, кого-то в Мали, кого-то в Бенине и так далее. Мудрое решение, кстати, а то Руанда маленькая и чем черт не шутит.

Что еще любопытного есть в Процессе по Руанде - здесь пожизненные сроки получили не только непосредственно палачи, а и идеологии геноцида. Например, политик и пропагандист Каллист Нзабонимана, который сочинял и крутил по радио песни с призывами к убийствам (привет, Соловьев!)

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Другой мощный процесс, всколыхнувший уже Европу - это Международный военный трибунал по бывшей Югославии. 161 арестованный, ни одному не удалось скрыться. 94 серба, 29 хорватов, по 9 албанцев и босняков, 2 македонца, 2 черногорца; остальные - потомки смешанных браков.

Ни один не скрылся. Последним был серб-сепаратист из Хорватии Горан Хаджич, которого Сербия выдала в 2011 году - еще через 3 года он скончался от рака мозга.

Последний приговор МВТ по делу Югославии - пожизненное заключение для экс-главы вооруженных сил сербов-сепаратистов Боснии Ратко Младича, объявленный в 2017 году.

Боснийские женщины ждут оглашения приговора Ратко Младичу, Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Elman Omic/Anadolu Agency

И он далеко не один такой. Например, серб Станислав Галич будет сидеть до смерти за нарушение всех правил войны при осаде Сараево; серб Милан Лукич - за убийства, пытки и грабеж не менее 132 мирных босняков в Вышеграде; серб Вуядин Попович - за резню в Сребренице. Ну и так далее. До сих пор десятки убийц остаются за решеткой.

Вы, наверное, заметили, что, хотя конфликт был межнациональный, в тюрьмах досиживают в основном сербы. Так и есть, к остальным суд отнесся, скажем так, "иначе". Позже сербы обвиняли в этом Запад - мол, это происки врага, но, черт побери, если бы не их имперские амбиции и желание навязать свою власть другим народам, боснякам или албанцам не пришлось бы брать в руки оружие и убивать сербов!

Потому-то Караджич сидит, Младич сидит, Милошевич умер в камере, а лидер хорватов Франьо Туджман - национальный герой. Он защищал родную землю, а не вторгался на чужие территории.

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Верится, что и после фиаско российского фашизма в Украине будет нечто похожее - трибунал и полная скамья подсудимых. Летчиков, сбрасывавших бомбы на жилые кварталы; генералов, отдававших приказ бомбить градами города; пропагандистов, оправдывавших смерти тысяч людей "воробьями, которые должны были заражать русские города".

Беженцы убегают из разбомбленного Ирпеня, Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Laurent Van der Stockt pour Le Monde

Путь к победе длинный, но у нас нет другого. Чтобы спасти свои семьи, свою страну, свое будущее. И чтоб увидеть этот самый трибунал, а после него - другой, безопасный мир.

Знаете, зала 600, где проходили заседания Нюрнбергского процесса, сегодня никакой не музей. Вы даже не узнаете ее, если пройдете мимо - сегодня это просто рабочее помещение Нюрнбергского земельного суда. Наверное, так и должно быть.

Памяти достойны Люди. Нечисть же нужно победить, наказать, а затем предать забвению - навсегда.