Оккупант может усилить террористические методы ведения боевых действий - ВСУ

Генеральный штаб ВСУ предупредил, что силы Мордора могут продолжить ракетно-бомбовые удары по объектам гражданской инфраструктуры, запугивая тем самым население, а также проводить информационные акции для подрыва доверия к представителям государственной власти.

"Основных целей по поводу захвата определенных городов и территорий российские захватчики не достигли. Существует высокая вероятность усиления российской федерацией террористических методов ведения боевых действий, нанесения ракетно-бомбовых ударов по объектам гражданской инфраструктуры, жилищным районам, запугивания местного населения, проведения информационных, психологических акций с целью подрыва доверия населения к представителям государственной власти на местах, распространению дезинформации, захвату местного населения в заложники .

Части и подразделения оккупационных войск не оставляют попыток продолжить наступление по всем направлениям. Для этого проводятся мероприятия по формированию и слаженность резервов на территории российской федерации. Значительная часть российских подразделений восстанавливают боеспособность. Противник пытается наладить логистическое обеспечение частей и подразделений, ведущих боевые действия.

Российские оккупанты продолжают проводить воздушную разведку позиций наших войск в Донецком, Таврическом, Южнобужском и Бессарабском операционных районах", - говорится в заявлении ВСУ.