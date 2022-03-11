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Подарок для пехотинцев. Убегающие оккупанты покидали новую технику в украинских полях

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Ее уже используют против рашистов

Подарок для пехотинцев. Убегающие оккупанты покидали новую технику в украинских полях

Скріншот з відео

UA-Футбол
Новина українською

Украинская армия пополнила свою коллекцию трофеев новыми танками. Как сообщает 93-я отдельная механизированная бригада Холодный Яр на своей странице в фейсбуке, теперь танки находятся на вооружении не только у танковых подразделений, но и у пехотинцев.

Российские танки не смогли проехать по украинским распаханным полям и застряли. Экипажи врага в панике под обстрелами украинских защитников бросили совершенно новую технику. Теперь ею владеет пехота и уже использует вражескую технику против ее бывших владельцев.

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В статье: война с Россией
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