Враг нанес авиаудар по Николаеву (обновлено)
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Фото з відкритих джерел
Российские оккупанты нанесли авиаудар по Николаеву. По информации губернатора Николаевской областной военной администрации Виталия Кима, прилеты проводились с северо-восточной части области.
Ким дополнительно сообщил, что враг вёл беспорядочную стрельбу, не целясь. Таким образом, он прикрывал своё перемещение. Известно, что два снаряда попали в жилые дома, один - в котельню, один человек получил осколочные ранения, также произошло возгорание автомобиля и кафе.
Напомним, что сегодня фашисты уже
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