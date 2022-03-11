Враг нанес авиаудар по Николаеву (обновлено)

Российские оккупанты нанесли авиаудар по Николаеву. По информации губернатора Николаевской областной военной администрации Виталия Кима, прилеты проводились с северо-восточной части области.

Ким дополнительно сообщил, что враг вёл беспорядочную стрельбу, не целясь. Таким образом, он прикрывал своё перемещение. Известно, что два снаряда попали в жилые дома, один - в котельню, один человек получил осколочные ранения, также произошло возгорание автомобиля и кафе.