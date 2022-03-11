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Враг нанес авиаудар по Николаеву (обновлено)

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Враг нанес авиаудар по Николаеву (обновлено)

Фото з відкритих джерел

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Российские оккупанты нанесли авиаудар по Николаеву. По информации губернатора Николаевской областной военной администрации Виталия Кима, прилеты проводились с северо-восточной части области.

Ким дополнительно сообщил, что враг вёл беспорядочную стрельбу, не целясь. Таким образом, он прикрывал своё перемещение. Известно, что два снаряда попали в жилые дома, один - в котельню, один человек получил осколочные ранения, также произошло возгорание автомобиля и кафе.

Напомним, что сегодня фашисты уже наносили авиаудары по Днепру, Ивано-Франковску и Луцку.

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В статье: война с Россией
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