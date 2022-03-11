Враг нанес авиаудар по Николаеву
Информации о жертвах пока нет
Фото з відкритих джерел
Российские оккупанты нанесли авиаудар по Николаеву. По информации губернатора Николаевской областной военной администрации Виталия Кима, прилеты проводились с северо-восточной части области.
Больше официальные каналы информации не предоставляли. Очевидцы сообщают о пожарах в некоторых частях города. Снаряды попадали в жилые массивы города.
Напомним, что сегодня фашисты уже
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