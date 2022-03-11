Враг нанес авиаудар по Николаеву

Российские оккупанты нанесли авиаудар по Николаеву. По информации губернатора Николаевской областной военной администрации Виталия Кима, прилеты проводились с северо-восточной части области.

Больше официальные каналы информации не предоставляли. Очевидцы сообщают о пожарах в некоторых частях города. Снаряды попадали в жилые массивы города.