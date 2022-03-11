Украинцы очень творчески подходят к воздушной обороне - Минобороны США
В США отдают должное украинским военным
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
У Воздушных сил Украины осталось около 80% истребителей, которые можно использовать в этой войне. Такие данные приводит CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя Министерства обороны США.
Чиновник отмечает, что у ВСУ нет необходимости сильно полагаться на свои истребители в войне против неудачников российской авиации, потому что они использовали другие возможности. Весь секрет - в беспилотниках и ракетах класса "земля-воздух". Неназванный представитель Минобороны сказал, что украинские ВСУ совершают от пяти до десяти вылетов в день, то в время как русня - примерно 200.
"Украинцы очень творчески подошли к обороне и к использованию своей авиации. Откровенно говоря, они доказали, что им достаточно того, что они сейчас делают. Они очень эффективны с теми инструментами, которые у них есть, очень творчески. И это больно бьёт по российской авиации.
Беспилотники очень дешёвые и могут летать вне зоны действия радаров. Они очень манёврены, и украинцы используют их с потрясающим эффектом, особенно против российских наземных подразделений.
Также украинцы с большим успехом используют ракеты класса "земля-воздух". Они понимают, куда стреляют, и очень ловкие. Сейчас я говорю не только о мобильных пусковых установках, но также об использовании возможностей ведения огня с плеча по воздуху", - сказал чиновник.
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