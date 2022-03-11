Белый дом: Стратегия путина – эскалация на каждом шагу. Война не остановится, пока он не остановится

В Белом доме еще раз отметили, что главной проблемой из-за войны на украинской земле является бункерный урод из кремля. Об этом сегодня журналистам BBC One сказал заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс.

"Мы с самого начала оставляли путину шаги для отступления и продолжим это делать. Но он единственный, кто может решить, отходить ли назад. До сих пор, когда у него такая возможность была, он только набирал скорость. И чем больше он заставляет свои обиженные войска атаковать Украину, тем больше он демонстрирует свою глубокую слабость, как лидер.

Единственная стратегия путина – эскалация на каждом шагу. Но становится все более очевидным, что эта эскалация без эндшпиля. Его беспорядочная жестокость, которая происходит за счет русского народа и деморализованных войск, сказывается на его стране.

У Путина есть четкий план жесткости по отношению к Украине, но его стратегия сделает невозможным эффективный долгосрочный контроль России над Украиной. Это не остановится, пока путин не остановится", - сказал Бейтс.