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Президент США заговорил о Третьей мировой войне

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(2 голосов)

Мы уже на пороге

Президент США заговорил о Третьей мировой войне

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Президент США Джо Байден в очередной раз подчеркнул, что войска НАТО не будут участвовать в российско-украинской войне и что он и его страна приложат максимум усилий, чтобы война на территории Украины не стала третьей мировой. В то же время, Байден говорит, что если Россия развяжет конфликт с НАТО, мировой войны не миновать.

- Мы продолжим выступать вместе с нашими союзниками в Европе и посылать ясное сообщение: мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО. Каждый дюйм… единым, заряженным НАТО. Одно движение… Вот почему я отправил двенадцать тысяч военных США к границам России – в Латвию, Эстонию, Литву, Румынию и прочее. Только они двинутся – и мы гарантированно ответим. И будет Третья мировая война. Но у нас есть священное обязательство о территории НАТО – статья 5. Хотя мы не будем воевать Третью мировую в Украине, - сказал глава Белого дома.

Добавим, что ранее американские СМИ писали о том, что Джо Байден лично ветировал соглашение о передаче польских истребителей МиГ-29 Украине.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (4)
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Медведь с балалайкой (Харьков)
11.03.2022 в 23:06
нам бы буша младшего в рассвете сил - у нас бы уже к началу войны вся авиация была бы из Ф 16-18
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0
0
Медведь с балалайкой (Харьков)
11.03.2022 в 23:05
самый ссыкливый презик США за пол века ...
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0
0
Хиденг (Днепр)
11.03.2022 в 21:55
У него там заело в голове или он лекарства по ошибке у Хантера взял???
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0
-1
hromik1973 (тернополь)
11.03.2022 в 21:53
ССИКЛО!!!!
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+2
-1

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