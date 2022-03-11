Президент США заговорил о Третьей мировой войне
Мы уже на пороге
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Президент США Джо Байден в очередной раз подчеркнул, что войска НАТО не будут участвовать в российско-украинской войне и что он и его страна приложат максимум усилий, чтобы война на территории Украины не стала третьей мировой. В то же время, Байден говорит, что если Россия развяжет конфликт с НАТО, мировой войны не миновать.
- Мы продолжим выступать вместе с нашими союзниками в Европе и посылать ясное сообщение: мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО. Каждый дюйм… единым, заряженным НАТО. Одно движение… Вот почему я отправил двенадцать тысяч военных США к границам России – в Латвию, Эстонию, Литву, Румынию и прочее. Только они двинутся – и мы гарантированно ответим. И будет Третья мировая война. Но у нас есть священное обязательство о территории НАТО – статья 5. Хотя мы не будем воевать Третью мировую в Украине, - сказал глава Белого дома.
Добавим, что ранее американские СМИ писали о том, что Джо Байден лично ветировал соглашение о передаче польских истребителей МиГ-29 Украине.
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