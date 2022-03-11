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Против России в международном суде будет свидетельствовать 41 страна

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Сухим выйти из воды не удастся, это вам не 2014-й год

Против России в международном суде будет свидетельствовать 41 страна

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

К поданному Украиной иску в международный суд на россию из-за ее вторжения присоединились еще две страны – Северная Македония и Япония. Всего данные предоставит 41 страна. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщила главный Прокурор Украины Ирина Венедиктова.

Справедливости быть, – написала Венедиктова.

Напомним, что длится уже 16-й день российского полномасштабного вторжения в Украину.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
11.03.2022 в 22:55
Россия прекращает свое никчемное и позорное существование.
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