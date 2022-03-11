Против России в международном суде будет свидетельствовать 41 страна
Сухим выйти из воды не удастся, это вам не 2014-й год
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
К поданному Украиной иску в международный суд на россию из-за ее вторжения присоединились еще две страны – Северная Македония и Япония. Всего данные предоставит 41 страна. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщила главный Прокурор Украины Ирина Венедиктова.
Справедливости быть, – написала Венедиктова.
Напомним, что длится уже 16-й день российского полномасштабного вторжения в Украину.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Джо Байден лично ветировал передачу польских истребителей Украине, - американские СМИ
- Воздушные силы ВСУ: Российские самолеты уже нанесли удар по белорусской деревне
- Ракета армии рф попала в дом украинского футбольного блогера
- Как турецкий беспилотник Байрактар эффектно уничтожил российский Бук
- Суперзвезды рок-музыки выразили поддержку Украине в борьбе с фашистами. ФОТО
- Легендарный актер поддержал Украину в борьбе с фашистами из россии. ВИДЕО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Olegyurchak (Хмельницький )
11.03.2022 в 22:55
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
загрузка...