Против России в международном суде будет свидетельствовать 41 страна

К поданному Украиной иску в международный суд на россию из-за ее вторжения присоединились еще две страны – Северная Македония и Япония. Всего данные предоставит 41 страна. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщила главный Прокурор Украины Ирина Венедиктова.

Справедливости быть, – написала Венедиктова.

Напомним, что длится уже 16-й день российского полномасштабного вторжения в Украину.