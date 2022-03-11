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Под Киевом уничтожен вражеский пункт управления

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(1 голосов)

Филигранная работа

Под Киевом уничтожен вражеский пункт управления

CinC AF of Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Главнокомандующий вооруженными силами Украины на своей странице в фейсбук отчитался об уничтожении вражеского пункта управления в киевском направлении. На видео видно, насколько филигранной оказалась работа.

По дополненной информации, пункт уничтожен вместе с личным составом.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
11.03.2022 в 22:54
Слава Україні!
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