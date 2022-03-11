Сине-желтая акция на матче баскетбольной Евролиги. Жальгирис и Барселона поддержали Украину
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фото - твиттер БК Жальгирис
Одиннадцатого марта состоялся матч баскетбольной Евролиги между литовским "Жальгирисом" и испанской "Барселоной". Литовцы победили со счетом 91:84, поздравив своих болельщиков с Днем Независимости Литвы. В то же время, не забыли наши друзья и об Украине.
На матче состоялась мощная сине-желтая акция в поддержку Украины в войне с российским оккупантом. Литовцы играли в форме сине-желтого цвета, а у испанцев вместо фамилий на амуниции было написано "Stop War". Спасибо.
.@ZalgirioArena was rocking tonight. Thank you! ???? pic.twitter.com/SNHdlJtISH— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) March 11, 2022
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