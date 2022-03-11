УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Сине-желтая акция на матче баскетбольной Евролиги. Жальгирис и Барселона поддержали Украину
В тренде

Сине-желтая акция на матче баскетбольной Евролиги. Жальгирис и Барселона поддержали Украину

Общие новости
(1 голосов)

Красиво

Сине-желтая акция на матче баскетбольной Евролиги. Жальгирис и Барселона поддержали Украину

фото - твиттер БК Жальгирис

UA-Футбол
Новина українською

Одиннадцатого марта состоялся матч баскетбольной Евролиги между литовским "Жальгирисом" и испанской "Барселоной". Литовцы победили со счетом 91:84, поздравив своих болельщиков с Днем Независимости Литвы. В то же время, не забыли наши друзья и об Украине.

На матче состоялась мощная сине-желтая акция в поддержку Украины в войне с российским оккупантом. Литовцы играли в форме сине-желтого цвета, а у испанцев вместо фамилий на амуниции было написано "Stop War". Спасибо.

Сине-желтая акция на матче баскетбольной Евролиги. Жальгирис и Барселона поддержали Украину - изображение 1

Сине-желтая акция на матче баскетбольной Евролиги. Жальгирис и Барселона поддержали Украину - изображение 2

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...