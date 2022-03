Сине-желтая акция на матче баскетбольной Евролиги. Жальгирис и Барселона поддержали Украину

Одиннадцатого марта состоялся матч баскетбольной Евролиги между литовским "Жальгирисом" и испанской "Барселоной". Литовцы победили со счетом 91:84, поздравив своих болельщиков с Днем Независимости Литвы. В то же время, не забыли наши друзья и об Украине.

На матче состоялась мощная сине-желтая акция в поддержку Украины в войне с российским оккупантом. Литовцы играли в форме сине-желтого цвета, а у испанцев вместо фамилий на амуниции было написано "Stop War". Спасибо.

.@ZalgirioArena was rocking tonight. Thank you! ???? pic.twitter.com/SNHdlJtISH