Тимощук стерт из украинской истории, новый вариант для Мораеса. Главные новости за 11 марта

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 11-е марта.

После начала военных действий рф против Украины, многие футболисты, выступавшие в России, высказались с протестом и разорвали контракты со своими клубами. Не сделали этого единицы, среди которых, Анатолий Тимощук. Экс-полузащитник "Шахтера" и сборной Украины сейчас находится в тренерском штабе питерского "Зенита", и в Украину он вернется вряд ли. КДК УАФ лишил Тимощука тренерской лицензии уровня Pro, а также всех наград и титулов, завоеванных в Украине.

Легионеры украинских команд, которые из-за остановки чемпионата не могут заниматься своим делом, продолжают искать новые клубы. К примеру, у нападающего "Шахтера" Жуниора Мораеса появился вариант с возвращением в Бразилию. Globoesporte информирует, что Мораес ведет переговоры с "Коринтиансом". Детали возможной сделки остаются неизвестными. Напомним, что у Мораеса имеется украинское гражданство.

Матчи мид-уика не прошли даром для украинских футболистов. Двое из наших оказались в сборных лучших футболистов. К примеру, был отмечен перформанс Зинченко в Лиге Чемпионов - защитник "Ман Сити" оказался среди 11-ки лучших. Напомним, что "горожане" сыграли вничью против "Спортинга", выйдя в 1/4 финала турнира. Также не остался в стороне подвиг Руслана Малиновского . Его три результативных действия против "Байера" (1+2), которые помогли "Аталанте" победить, позволили хавбеку войти в перечень лучших футболистов недели Лиги Европы по данным WhoScored.

Война всегда несет горе. Как сообщил в пятницу официальный сайт "Шахтера", в Херсоне скончался экс-футболист "горняков" Владимир Роговский. Южный город, напомним, окружен российскими войсками. Роговскому было 69 лет. Уроженец Херсона забил первый еврокубковый гол "горняков" в ворота берлинского "Динамо" в розыгрыше Кубка УЕФА сезона 1976/1977.

Команда Диего Симеоне понемногу набирает форму после катастрофической первой половины сезона. "Матрасники" добыли третью кряду победу в Ла Лиге, продлив серию без поражений до четырех игр. В пятницу "Атлетико" справился с "Кадисом", правда сам матч легким не назовешь. Действующий чемпион Испании забил быстрый гол усилиями Феликса, однако перед перерывом пропустил от Негредо. Второй тайм сложился лучше. Гол де Пауля на 68-й минуте принес "Атлетико" три очка и даже позднее удаление не помешало победить. Мадридцы на три бала опередили "Барселону" и забрались на третье место, правда у каталонцев на две игры меньше.