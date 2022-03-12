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Тимощук стерт из украинской истории, новый вариант для Мораеса. Главные новости за 11 марта

Общие новости
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Признание для украинцев, смерть экс-игрока "Шахтера" - все в сводке за 11-е марта

Тимощук стерт из украинской истории, новый вариант для Мораеса. Главные новости за 11 марта

Фото: Eurosport

UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 11-е марта.

Анатолий Тимощук был лишен тренерской лицензии и всех наград

После начала военных действий рф против Украины, многие футболисты, выступавшие в России, высказались с протестом и разорвали контракты со своими клубами. Не сделали этого единицы, среди которых, Анатолий Тимощук. Экс-полузащитник "Шахтера" и сборной Украины сейчас находится в тренерском штабе питерского "Зенита", и в Украину он вернется вряд ли. КДК УАФ лишил Тимощука тренерской лицензии уровня Pro, а также всех наград и титулов, завоеванных в Украине.

Жуниор Мораес может вернуться в Бразилию

Легионеры украинских команд, которые из-за остановки чемпионата не могут заниматься своим делом, продолжают искать новые клубы. К примеру, у нападающего "Шахтера" Жуниора Мораеса появился вариант с возвращением в Бразилию. Globoesporte информирует, что Мораес ведет переговоры с "Коринтиансом". Детали возможной сделки остаются неизвестными. Напомним, что у Мораеса имеется украинское гражданство.

Зинченко и Малиновский попали в еврокубковые сборные недели

Матчи мид-уика не прошли даром для украинских футболистов. Двое из наших оказались в сборных лучших футболистов. К примеру, был отмечен перформанс Зинченко в Лиге Чемпионов - защитник "Ман Сити" оказался среди 11-ки лучших. Напомним, что "горожане" сыграли вничью против "Спортинга", выйдя в 1/4 финала турнира. Также не остался в стороне подвиг Руслана Малиновского. Его три результативных действия против "Байера" (1+2), которые помогли "Аталанте" победить, позволили хавбеку войти в перечень лучших футболистов недели Лиги Европы по данным WhoScored.

69-летний экс-игрок "Шахтера" погиб в блокадном Херсоне

Война всегда несет горе. Как сообщил в пятницу официальный сайт "Шахтера", в Херсоне скончался экс-футболист "горняков" Владимир Роговский. Южный город, напомним, окружен российскими войсками. Роговскому было 69 лет. Уроженец Херсона забил первый еврокубковый гол "горняков" в ворота берлинского "Динамо" в розыгрыше Кубка УЕФА сезона 1976/1977.

Мадридский "Атлетико" поднялся на третье место в Ла Лиге

Команда Диего Симеоне понемногу набирает форму после катастрофической первой половины сезона. "Матрасники" добыли третью кряду победу в Ла Лиге, продлив серию без поражений до четырех игр. В пятницу "Атлетико" справился с "Кадисом", правда сам матч легким не назовешь. Действующий чемпион Испании забил быстрый гол усилиями Феликса, однако перед перерывом пропустил от Негредо. Второй тайм сложился лучше. Гол де Пауля на 68-й минуте принес "Атлетико" три очка и даже позднее удаление не помешало победить. Мадридцы на три бала опередили "Барселону" и забрались на третье место, правда у каталонцев на две игры меньше.

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Степан Срака
12.03.2022 в 07:10
Тімо - ти гівно!
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