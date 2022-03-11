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Дмитрий Кулеба: Процесс вступления Украины в Европейский Союз начался

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Нужно двигаться вперед

Дмитрий Кулеба: Процесс вступления Украины в Европейский Союз начался

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В ночь на одиннадцатое марта состоялся саммит лидеров стран Евросоюза в Версале, на котором был одобрен европейский курс Украины. Относительно перспектив вступления в Евросоюз высказался глава МИД Украины Дмитрий Кулеба:

- Мы ожидали, что сегодня ночью во время этого саммита будет написано, что в соответствии со статьей 49 договора о ЕС берем заявку Украины в работу и по ускоренной процедуре ее рассмотрим. Это был бы ясный, однозначный сигнал лидеров. Я подчеркиваю, что сегодня был неформальный саммит. Это не решение Европейского союза. Это место, где устанавливается определенная политическая амбиция.

Мы бы хотели, чтобы это было более амбициозным, но нужно все оценивать в контексте. Если сравнивать наши ожидания вчера или сегодня, мы хотели большего. Но то, что сегодня ночью произошло, если сравнивать с тем, что у нас было три недели назад, это революция, которая отвечает интересам Украины и запускает процесс нашего членства в ЕС, - сказал Кулеба.

Украина подала заявку на членство в ЕС во время острой фазы войны с россией, которая началась 24-го февраля. Украина имеет всеобъемлющую поддержку Европы и мира в этом противостоянии.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Ukraine NOW

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