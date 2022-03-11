На оккупированных территориях Луганской области распространяются русские пропаганда и фейки
Не верьте вранью, территорию вернем
Фото: facebook.com/SecurSerUkraine
Оккупировано уже 70% территории Луганской области. На этих территориях уже распространяется русская пропаганда и фейки. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
По словам Сергея Гайдая, на подконтрольной территории работает мобильная связь, но с большими перебоями. Иногда мобильная связь выбивает полностью. Ремонтные бригады пытаются быстро починить связь, но это проблема.
Гайдай добавил, что на ныне захваченных территориях уже начинают подключать российское телевидение.
"Не бойтесь оккупантов, не верьте их пропаганде, берегите свою жизнь и веру в Украину, не идите на службу к врагу, служите только нашим людям и своей стране, не помогайте убийцам, не вступайте в их террористические войска, не изменяйте стране, верьте в Победу!" – призвал Гайдай.
Популярное сейчас
- Мэр Одессы боится, что город могут окружить российские войска
- Это уже третий генерал. ВСУ уничтожили командующего 29-й армией РФ
- лукашенко: Украина напала бы на беларусь, если бы не был нанесен превентивный удар войск рф
- Из-за обстрелов оккупантов погиб чемпион Украины по кикбоксингу
- Помогает готовить еду. Украинская звезда Playboy Даша Астафьева присоединилась к поддержке ВСУ
- Известный турецкий шеф-повар и ресторатор помогает Украине. ВИДЕО