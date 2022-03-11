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На оккупированных территориях Луганской области распространяются русские пропаганда и фейки

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Не верьте вранью, территорию вернем

На оккупированных территориях Луганской области распространяются русские пропаганда и фейки

Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

UA-Футбол
Новина українською

Оккупировано уже 70% территории Луганской области. На этих территориях уже распространяется русская пропаганда и фейки. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По словам Сергея Гайдая, на подконтрольной территории работает мобильная связь, но с большими перебоями. Иногда мобильная связь выбивает полностью. Ремонтные бригады пытаются быстро починить связь, но это проблема.

Гайдай добавил, что на ныне захваченных территориях уже начинают подключать российское телевидение.

"Не бойтесь оккупантов, не верьте их пропаганде, берегите свою жизнь и веру в Украину, не идите на службу к врагу, служите только нашим людям и своей стране, не помогайте убийцам, не вступайте в их террористические войска, не изменяйте стране, верьте в Победу!" – призвал Гайдай.

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В статье: война с Россией
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