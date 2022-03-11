На оккупированных территориях Луганской области распространяются русские пропаганда и фейки

Оккупировано уже 70% территории Луганской области. На этих территориях уже распространяется русская пропаганда и фейки. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По словам Сергея Гайдая, на подконтрольной территории работает мобильная связь, но с большими перебоями. Иногда мобильная связь выбивает полностью. Ремонтные бригады пытаются быстро починить связь, но это проблема.

Гайдай добавил, что на ныне захваченных территориях уже начинают подключать российское телевидение.