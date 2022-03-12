Глава ГУР Минобороны Украины: Войну хотят продолжать только путин и шойгу

О текущей ситуации на фронте и в расположении страны-оккупанта высказался главный разведчик Украины Кирилл Буданов:

- Украина знает обо всех планах РФ, войну хотят продолжать только Путин и Шойгу. 18 батальонно-тактических групп полностью потеряли свою боеспособность, еще 13 полностью уничтожены. 31 батальонно-тактическая группа за две недели фактически потеряла боеспособность. Это страшные потери, которых у россиян никогда еще не было.

Нам известны почти все планы. Как только в больших кабинетах зарождаются какие-то идеи, мы сразу о них знаем. Еще раз говорю, любые попытки захватить Украину военным путем они провалятся, – сказал глава управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.