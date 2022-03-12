Генштаб ВСУ: Враг безуспешно пытается восстановить пути логистического обеспечения своих подразделений

Оперативная информация по состоянию на 24.00 11.03.2022 по российскому вторжению от Генштаба ВСУ.

Заканчивается шестнадцатые сутки героического противостояния Украинского народа русскому военному вторжению.

Противник продолжает ведение наступательной операции против Украины.

Российские войска осуществили бомбардировку приграничных населенных пунктов Копаны, Бухлычи и Верхней Теребежи на территории Беларуси. В результате бомбовых ударов на белорусской территории никто не пострадал.

Коварная провокация совершена с целью втягивания вооруженных сил Республики Беларусь в военную операцию против Украины на стороне России.

На Полесском направлении наступательных действий со стороны оккупантов не отмечено. Противник продолжает удерживать рубеж в районе населенных пунктов Полесское, Кухари, Бородянка, Андреевка, Мотыжин, Гореничи, Буча, Демидов. Проводил мероприятия по восстановлению боеспособности и осуществлял перегруппировку войск.

На Северском направлении враг пытается проводить наступательную операцию в полосе по направлениям н.п. Зазимья и Вишенки. На отдельных участках имеет частичный успех. В целях блокирования Чернигова с юго-западного направления пытается занять н.п. Михаил-Коцюбинское и Шестовица.

На Слободском направлении враг сосредоточил силы в районах н.п. Северодонецк, Сватово, Купянск, Большая Писаревка, Московский Бобряк, Лебедин, но активных наступательных действий не предпринимает. Осуществляет перемещение резервов в Сумы.

На Донецком и Таврическом направлениях противник сосредоточил основные усилия на захвате украинских городов Мариуполь и Северодонецк.

На Южнобужском направлении враг удерживает ранее захваченный рубеж.

Отдельные подразделения противника закрепились в районах н.п. Степное, Щербаки и продолжают выполнение заданий в районе н.п. Играй Поле.

Относительно деятельности воздушного компонента врага. Стратегическими бомбардировщиками Ту-95МС ПКС РФ применены крылатые ракеты воздушного базирования по объектам на территории Украины в городах Луцк, Днепр, Ивано-Франковск. К нанесению ракетного удара привлекалось не менее шести самолетов Ту-95МС, совершивших пуск не менее 10 крылатых ракет.

Враг безуспешно пытается восстановить пути логистического обеспечения своих подразделений.

На временно захваченных территориях проходят антироссийские митинги.

Вооруженные Силы Украины во взаимодействии с другими составляющими сил обороны дают достойный отпор, нанося российским захватчикам урон в живой силе и военной технике, чем существенно снижают их волю к дальнейшему противостоянию.

Все будет Украина! Вместе победим! Слава Украине!