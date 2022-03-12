Зеленский: Стоим! Держимся! Победим!

Президент Украины Владимир Зеленский по традиции военного времени обратился к своей стране.

"Сегодня каждый добывает Украине славу на своем месте. Показывает миру, кто такие украинцы и какая у нас сила.

Стоим! Держимся! Победим!", - сказал глава государства.