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Зеленский: Стоим! Держимся! Победим!

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Вечернее обращение Президента Украины

Зеленский: Стоим! Держимся! Победим!

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский по традиции военного времени обратился к своей стране.

"Сегодня каждый добывает Украине славу на своем месте. Показывает миру, кто такие украинцы и какая у нас сила.

Стоим! Держимся! Победим!", - сказал глава государства.

Полное обращение Владимир Зеленского:

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В статье: война с Россией
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