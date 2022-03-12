Зеленский: Стоим! Держимся! Победим!
Вечернее обращение Президента Украины
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский по традиции военного времени обратился к своей стране.
"Сегодня каждый добывает Украине славу на своем месте. Показывает миру, кто такие украинцы и какая у нас сила.
Стоим! Держимся! Победим!", - сказал глава государства.
Полное обращение Владимир Зеленского:
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