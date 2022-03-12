Российские оккупанты обстреляли онкологическую больницу в Николаеве
Ничего человеческого
фото - фейсбук
После долгих дней оцепления и безуспешного штурма Николаева, российские оккупанты начали обстреливать город тяжелой артиллерией и не только. Такой огонь, разумеется, не может быть выборочным или целеустремленным. В частности, было попадание в здание областной онкологической больницы. Об этом у себя на странице в фейсбуке написал начальник управления здравоохранения Николаевской ОВА Максим Безносенко:
"Нападать на слабого может только урод. О слабом – это не о нас, это о наших больных. Только-что эти изверги обстреляли онкологическую больницу. Больницу, которая оказывает помощь больным онкологией со всей Николаевской области. Если ненависть к врагу сплачивает – мы уже самая сплоченная нация в мире. Если Россия видит в онкологических больных равного противника, который несет угрозу – она не просто больна, она уже в агонии, и это – единственное, что может нас радовать в таких обстоятельствах.
Нелюди попали, но большого вреда, к счастью, не нанесли. Так что работаем дальше", - говорится в сообщении.
Ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким также сообщал об обстрелах города, а также сказал, что ВСУ и силы ТерОбороны готовы противодействовать врагу.
Популярное сейчас
- Джо Байден лично ветировал передачу польских истребителей Украине, - американские СМИ
- Министр обороны: Побег российских танковых подразделений запомнится как реальное состояние второй армии планеты
- лукашенко: Украина напала бы на беларусь, если бы не был нанесен превентивный удар войск рф
- Как турецкий беспилотник Байрактар эффектно уничтожил российский Бук
- Как выглядят герои. Украинские солдаты помогают эвакуировать женщин, детей и животных. ФОТО
- Легендарный актер поддержал Украину в борьбе с фашистами из россии. ВИДЕО