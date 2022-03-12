ВСУ уничтожили за минувшие сутки четыре вражеских вертолета и истребитель-бомбардировщик

Командование Воздушных сил ВСУ опубликовало результаты "работы по врагу" за пятницу, 11 марта. В частности, сообщается, что группа тактического назначения в составе бомбардировщиков Су-24м, штурмовиков Су-25, вертолетов Ми-24 армейской авиации совершили до десяти налетов на колонны вражеской техники, во время которых нанесла мощные ракетно-бомбовые удары по бронированной технике и живой силе рашистов.

"Истребительная авиация Воздушных Сил ВС Украины на самолетах Су-27 и МиГ-29 при значительном численном преимуществе противника провела до десяти воздушных боев на нескольких направлениях и вернулась без потерь. По вражеским самолетам было выпущено девять ракет "воздух-воздух" средней и малой дальности. Ожидаем хорошие новости!

Как от зенитных ракетных подразделений Бук-М1 и С-300, которые поразили пять воздушных целей: беспилотный летательный аппарат "Форпост" и четыре вертолета оккупантов. Впрочем, информация еще уточняется.

Также есть информация от противовоздушной обороны оперативного командования "Север" о поражении рашистского истребителя-бомбардировщика Су-34 на Черниговщине", - докладывают Воздушные силы.

Также упоминается провокация со стороны России в Беларуси: "Этот день запомнится дерзкой провокацией российских фашистов, обстрелявших самолетами с территории Украины мирные белорусские села, с целью обвинить в этом Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины. Цель – очевидная! Рашизм – не пройдет! "Русский корабель – пошел нах_й!".

Отметим, что к утру 11 марта потери врага в живой силе насчитывали более 12 тысяч человек.