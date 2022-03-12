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Россияне заявили, что Запорожская АЭС переходит под контроль Росатома

Общие новости
(1 голосов)

Дулю з маком им, а не станцию

Россияне заявили, что Запорожская АЭС переходит под контроль Росатома

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Глава украинского Энергоатома Петр Котин в пятницу, 11 марта, сообщил, что на захваченную врагом Запорожскую АЭС приезжала группа людей, назвавших себя представителями "гражданско-военной администрации", и объявили ЗАЭС территорией россии, которая принадлежит к сфере управления Росатома.

Позже, как сказал Котин, в Энергодар прибыла еще одна группа людей, среди которых были идентифицированы главный инженер Ростовской АЭС и заместитель главного инженера Балаковской АЭС. Вместе с ними было еще восемь человек, пытавшихся взять контроль над станцией.

"На территории находится около 500 российских солдат с автоматическим оружием. Персоналу приходится выполнять свою работу под дулами автоматов", – сказал он. Котин также назвал заявления россиян чепухой.

Напомним, в ночь на 4 марта на территории ЗАЭС состоялся бой между украинскими защитниками и оккупантами – те стреляли по станции и попали в административные здания. После того, как АЭС была захвачена россиянами, МАГАТЭ на время потерял связь с системами мониторинга Запорожской атомной электростанции. В то же время связи с Чернобыльской АЭС до сих пор нет.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (3)
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fanat_football (Херсон)
12.03.2022 в 07:54
Только и умеют, что мелочь по карманам тырить.
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jeremi33-3 (Сумы)
12.03.2022 в 07:43
А чого відразу не Луна чи Марс переходять під контроль росії?Клоуни...
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leoniddnipro (Днепропетровск)
12.03.2022 в 07:27
А хуху не хохо?
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