Россияне заявили, что Запорожская АЭС переходит под контроль Росатома

Глава украинского Энергоатома Петр Котин в пятницу, 11 марта, сообщил, что на захваченную врагом Запорожскую АЭС приезжала группа людей, назвавших себя представителями "гражданско-военной администрации", и объявили ЗАЭС территорией россии, которая принадлежит к сфере управления Росатома.

Позже, как сказал Котин, в Энергодар прибыла еще одна группа людей, среди которых были идентифицированы главный инженер Ростовской АЭС и заместитель главного инженера Балаковской АЭС. Вместе с ними было еще восемь человек, пытавшихся взять контроль над станцией.

"На территории находится около 500 российских солдат с автоматическим оружием. Персоналу приходится выполнять свою работу под дулами автоматов", – сказал он. Котин также назвал заявления россиян чепухой.

Напомним, в ночь на 4 марта на территории ЗАЭС состоялся бой между украинскими защитниками и оккупантами – те стреляли по станции и попали в административные здания. После того, как АЭС была захвачена россиянами, МАГАТЭ на время потерял связь с системами мониторинга Запорожской атомной электростанции. В то же время связи с Чернобыльской АЭС до сих пор нет.