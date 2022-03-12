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31 батальонно-тактическая группа россиян в Украине потеряла боеспособность - Генштаб ВСУ

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31 батальонно-тактическая группа россиян в Украине потеряла боеспособность - Генштаб ВСУ

Новина українською

Генеральный штаб ВСУ опубликовал оперативную сводку по состоянию на шесть утра 12 марта. Сообщается, что Силы обороны Украины дают достойный отпор и сдерживают наступательную операцию вооруженных сил россии по всем направлениям.

По информации Генштаба, с начала боевых действий 31 действовавшая на территории Украины батальонно-тактическая группа противника потеряла боеспособность.

По итогам боевых действий большинство подразделений вооруженных сил российской федерации, имевших непосредственный огневой контакт с подразделениями Вооруженных Сил Украины, деморализовано, морально-психологическое состояние личного состава продолжает снижаться, фиксируются случаи сдачи в плен отдельными группами. В последние три дня наблюдается движение малых групп дезертиров противника в направлении государственной границы. Враг испытывает большую проблему с комплектованием резерва.

Что касается отдельных направлений, то враг в Полесском, Черниговском, Южнобужском операционных районах имеет большие потери в живой силе и технике, остановлен и пытается закрепиться на ранее захваченных рубежах.

На Донецком направлении во время попыток продвинуться вперед оккупанты получили достойный отпор от Украинских Защитников и были остановлены на отдельных направлениях, на остальном враг существенно снизил темпы продвижения.

"Вооруженные Силы Украины в согласованном взаимодействии с другими составляющими сектора безопасности и обороны государства и силами национального сопротивления сдерживают массированное наступление оккупационных войск. Верим в Вооруженные Силы Украины! Итого победим! Слава Украине!", - резюмируется в сводке.

Ранее командование Воздушных сил ВСУ опубликовало данные за 11 марта, согласно которым были уничтожены четыре российских вертолета, один истребитель-бомбардировщик и один беспилотник.

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В статье: война с Россией
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