Утренняя серия ударов: Взрывы в Кропивницком и Василькове, в Днепре сработало ПВО
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фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Ранним утром 12-го марта российские фашисты снова нанесли ракетные удары по украинским городам.
Как сообщил мэр Днепра Борис Филатов, в городе сработала система ПВО: «Видео и фото не выставляем. Все службы работают. Ждем официальной информации. Предварительно жертв и разрушений нет».
Также разные СМИ сообщают, что были зафиксированы взрывы в Николаеве, Кропивницком, Василькове.
Напомним, в пятницу, 12 марта враг нанес ракетные удары по Днепру, Луцку и Ивано-Франковску. В Луцке погибли четыре человека, еще шестеро получили ранения.
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