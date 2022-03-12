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Утренняя серия ударов: Взрывы в Кропивницком и Василькове, в Днепре сработало ПВО

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Утренняя серия ударов: Взрывы в Кропивницком и Василькове, в Днепре сработало ПВО

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Ранним утром 12-го марта российские фашисты снова нанесли ракетные удары по украинским городам.

Как сообщил мэр Днепра Борис Филатов, в городе сработала система ПВО: «Видео и фото не выставляем. Все службы работают. Ждем официальной информации. Предварительно жертв и разрушений нет».

Также разные СМИ сообщают, что были зафиксированы взрывы в Николаеве, Кропивницком, Василькове.

Напомним, в пятницу, 12 марта враг нанес ракетные удары по Днепру, Луцку и Ивано-Франковску. В Луцке погибли четыре человека, еще шестеро получили ранения.

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В статье: война с Россией
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