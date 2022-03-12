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ООН сообщила, что начался ремонт линий электропередач ЧАЭС

Общие новости
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Ситуация немного налаживается

ООН сообщила, что начался ремонт линий электропередач ЧАЭС

Укрінформ/Автор невідомий

Новина українською

Захвачена российскими боевиками ЧАЭС недавно осталась без линии электропередач с украинской стороны. СМИ сообщали, что ее подключили к белорусской системе питания, однако эта информация оказалась фейком.

В настоящее время работники пытаются возобновить работу электричества. Об этом заявил ядерный надзиратель ООН.

Линии были перерезаны в начале этой недели, а часть из них была уничтожена в результате обстрела оккупантов.

В настоящее время ЧАЭС поддерживает свою функциональность благодаря генераторам – резервной системе питания. Также известно, что на объект доставлены дополнительные запасы топлива.

Напомним, что из-за захвата орками ЧАЭС там уже две недели находятся 211 технических работников буквально в заложниках. Им не разрешают меняться и в то же время они получают большое количество радиационного воздействия (собственно как и оккупанты). Их условия с каждым днем ​​ухудшаются, потому что уменьшаются запасы продовольствия. Все люди работают в куполе, который установили над четвертым реактором, который как раз и был поврежден при взрыве в 1986 году.

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В статье: ООН ЧАЭС
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Источник:
CNN

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