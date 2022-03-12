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Эвакуация из населенных пунктов северо-западнее Киева и Сумской области продлится и 12 марта

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Всем нужно соблюдать маршрут!

Эвакуация из населенных пунктов северо-западнее Киева и Сумской области продлится и 12 марта

ДСНС

Новина українською

Продолжается эвакуация мирного населения из горячих точек на севере Украины. Бучанский городской совет сообщил, что жителям Бучи и Ворзеля можно присоединяться к автобусам, но обязательно следовать заранее запланированным маршрутам:

  • Микуличи-Немешаево-Ворзель-Михайловка-Рубежовка-Белогородка.
  • Гостомель-Буча-Михайловка-Рубежовка-Белогородка.

12 марта вывоз жителей продлится, но время отправления еще уточняется.

А вот эвакуация из Сумской области уже согласована по всем параметрам. Стартует она в 9 утра. Маршруты и точки сбора прикрепляем ниже.

Будьте осторожны и берите с собой в автомобили как можно больше мирных жителей.

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В статье: война с Россией
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