Эвакуация из населенных пунктов северо-западнее Киева и Сумской области продлится и 12 марта
Всем нужно соблюдать маршрут!
ДСНС
Продолжается эвакуация мирного населения из горячих точек на севере Украины. Бучанский городской совет сообщил, что жителям Бучи и Ворзеля можно присоединяться к автобусам, но обязательно следовать заранее запланированным маршрутам:
- Микуличи-Немешаево-Ворзель-Михайловка-Рубежовка-Белогородка.
- Гостомель-Буча-Михайловка-Рубежовка-Белогородка.
12 марта вывоз жителей продлится, но время отправления еще уточняется.
А вот эвакуация из Сумской области уже согласована по всем параметрам. Стартует она в 9 утра. Маршруты и точки сбора прикрепляем ниже.
Будьте осторожны и берите с собой в автомобили как можно больше мирных жителей.
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