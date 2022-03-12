Генштаб ВСУ опубликовал потери врага по состоянию на утро 12 марта
Похоже, вступили в фазу позиционного противостояния
Генеральный штаб ВСУ опубликовал информацию о потерях россии в войне с Украиной по состоянию на утро 12 марта.
Как и в предыдущие несколько дней, в графе потери личного состава числится свыше 12 тысяч человек.
За сутки добавилось 9 уничтоженных танков (в общей сложности – 362 единицы), 40 боевых бронированных машин (1205 единиц), 10 артиллерийских систем (135 ед), 4 реактивные системы залпового огня (62 ед), 2 единицы ПВО (33), 27 единиц автомобильной техники (585).
Ранее Командование Воздушных сил ВСУ сообщало, что за минувшие сутки были уничтожены четыре вертолета и один бомбардировщик. Всего с начала войны было уничтожено 58 самолетов и 87 вертолетов вражеской армии.
Данные уточняются, поскольку подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
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