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Генштаб ВСУ опубликовал потери врага по состоянию на утро 12 марта

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Похоже, вступили в фазу позиционного противостояния

Генштаб ВСУ опубликовал потери врага по состоянию на утро 12 марта

Новина українською

Генеральный штаб ВСУ опубликовал информацию о потерях россии в войне с Украиной по состоянию на утро 12 марта.

Как и в предыдущие несколько дней, в графе потери личного состава числится свыше 12 тысяч человек.

За сутки добавилось 9 уничтоженных танков (в общей сложности – 362 единицы), 40 боевых бронированных машин (1205 единиц), 10 артиллерийских систем (135 ед), 4 реактивные системы залпового огня (62 ед), 2 единицы ПВО (33), 27 единиц автомобильной техники (585).

Ранее Командование Воздушных сил ВСУ сообщало, что за минувшие сутки были уничтожены четыре вертолета и один бомбардировщик. Всего с начала войны было уничтожено 58 самолетов и 87 вертолетов вражеской армии.

Данные уточняются, поскольку подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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В статье: война с Россией
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