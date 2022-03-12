Жители Мелитополя вышли на митинг с требованием вернуть похищенного мэра

Жители Мелитополя не захотели мириться с тем, что был похищен мэр города . Они вышли на улицы с требованием вернуть Ивана Фёдорова.

На митинг собралось около двух тысяч человек.

Правда, в ходе этой акции произошел еще один неприятный инцидент. Была похищена активистка Ольга Гайсумова. Пока о ее местонахождении неизвестно ничего.