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Россияне стреляли по Луцку и Ивано-Франковску из стратегических бомбардировщиков

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В ход идут все средства, но все безуспешно

Россияне стреляли по Луцку и Ивано-Франковску из стратегических бомбардировщиков

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В пятницу, 11 марта российские оккупанты нанесли ракетные удары по Днепру, Ивано-Франковску и Луцку – городам, где ситуация была относительно спокойной с момента начала войны. В Луцке погибли четыре военных, еще несколько человек получили ранения.

Как сообщает Генштаб ВСУ, во время атаки были применены крылатые ракеты воздушного базирования, они были запущены из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

"К нанесению ракетного удара привлекалось не менее шести самолетов Ту-95МС, которые совершили пуск не менее 10 крылатых ракет", - сообщает Генштаб.

Заметим, что Ту-95 - стратегический бомбардировщик-ракетоносец, разработанный и принятый на вооружение в СССР в 1950-х годах, стал одним из символов Холодной войны, предназначался для уничтожения стратегических объектов в тылу врага, при любых погодных условиях в любое время суток.

Интересно, что когда в 1991 году Советский Союз распался, Украина унаследовала стратегические бомбардировщики Ту-95МС. В 1998 году Украина начала уничтожать унаследованные стратегические бомбардировщики на выделенные США по программе Нанна-Лугара средства, но после переговоров Украина передала России три Ту-95MC (и партию крылатых ракет) в обмен на списание долгов за газ.

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В статье: война с Россией
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