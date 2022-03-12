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Английский банк заблокировал все счета Челси

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Теперь зарплата будет купонами на еду?

Английский банк заблокировал все счета Челси

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

“Челси” все больше и больше страдает от деятельности своего текущего владельца. Английский банк Barclays заблокировал счет клуба из-за наложенных на Абрамовича санкций. Об этом сообщает Sky Sports.

В том числе и заблокированные клубные кредитные карты. Это значит, что либо будут трудности с выплатами зарплаты, либо пока футболисты, тренеры и персонал клуба не будут получать деньги вообще.

Такие ограничения связаны с проверкой лицензии аристократов для продолжения своей деятельности. Пока клуб существует с очень большими ограничениями.

Например, “Челси” не могут ни продавать товары в своем фан-шопе, ни реализовывать билеты на домашние встречи. Относительно расходов на проведение матчей: британским правительством выделена квота в 500 тысяч фунтов на домашний поединок, а 20 тысяч – на выездной.

Клуб еще раз попросил пересмотреть ограничения, которые и так были ослаблены в четверг для того, чтобы "аристократы" хотя бы могли существовать до прихода нового владельца. Отметим, что уже есть 10 претендентов на покупку "Челси".

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В статье: Роман Абрамович Челси (Лондон) война с Россией
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Источник:
skysports

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