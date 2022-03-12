Бойцы из 52 стран мира уже в Украине и участвуют в создании интернационального легиона

Украину продолжает поддерживать мир. Бойцы из 52 стран продолжают прибывать в украинские города для формирования интернационального легиона.

Некоторые из них уже получают экипировку, формируют подразделения, участвуют в подготовке к боям и непосредственно задействованы в горячих точках.

Младший сержант Дамьен одним из первых прибыл в Украину для борьбы против российских захватчиков. Он рассказал, что ему было очень тяжело воспринять то, как ракеты оккупантов уничтожают гражданскую инфраструктуру и простых жителей. Уверяет, что все воины Интернационального легиона хотят противостоять оркам как можно скорее: