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Бойцы из 52 стран мира уже в Украине и участвуют в создании интернационального легиона

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Готовы противостоять орде

Бойцы из 52 стран мира уже в Украине и участвуют в создании интернационального легиона

СУХОПУТНІ ВІЙСЬКА ЗС УКРАЇНИ

Новина українською

Украину продолжает поддерживать мир. Бойцы из 52 стран продолжают прибывать в украинские города для формирования интернационального легиона.

Некоторые из них уже получают экипировку, формируют подразделения, участвуют в подготовке к боям и непосредственно задействованы в горячих точках.

Младший сержант Дамьен одним из первых прибыл в Украину для борьбы против российских захватчиков. Он рассказал, что ему было очень тяжело воспринять то, как ракеты оккупантов уничтожают гражданскую инфраструктуру и простых жителей. Уверяет, что все воины Интернационального легиона хотят противостоять оркам как можно скорее:

“Когда вы видите, как ежедневно бомбы и ракеты падают на украинские города, разрушая больницы, школы, дома – это трудно воспринять, это выглядит безумно. Вы видите, что происходит и кажется ничего не можете сделать. Когда началось создание интернационального легиона, я сразу понял, что должен присоединиться к нему. Здесь я и мои друзья будем полезны для украинского военного сопротивления. Я рад, что оказался в нужном месте в нужное время и среди первых стал в ряды этого подразделения.

В легионе есть добровольцы из многих государств, по состоянию на вчера у нас есть представители 52 стран. Люди прибывают из соседних с Украиной государств, из Польши, стран Балтии, из дальних краев, из Скандинавии, многие из Великобритании, а также многие американцы.

Каждый доброволец из-за границы прибывает с единственной целью: помочь Украине в вооруженной борьбе. Они все желают бороться, лучше помогать украинским военным, они хотят быть полезными как можно быстрее. Они делают все, чтобы поскорее оказаться на передовой.

Я желаю украинцам Победы. Нет никаких других альтернатив. Мы не можем сложить оружие, пока оккупанты не будут выброшены с украинской земли. Мы будем продолжать борьбу с Победой”, - заявил Дамьен.

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В статье: война с Россией
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