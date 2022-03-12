Российские оккупанты выпустили по городу под Киевом 8 ракет. Аэропорт полностью уничтожен

Около 7 утра 12 марта город Васильков, расположенный в 20 километрах юго-западнее Киева, пострадал от авиаудара.

Российские оккупанты выпустили восемь ракет в направлении аэропорта:

“В результате нанесенных ракетных ударов аэропорт полностью уничтожен. Сдетонировал склад с боеприпасами и они все еще детонируют. Также уничтожен склад с горюче-смазочными материалами", - сообщила мэр города Наталья Баласинович.

Кроме этого, также было попадание в нефтебазу. Она продолжает гореть, с огнем пытаются справиться спасатели.

Пока неизвестно, есть ли пострадавшие среди населения.