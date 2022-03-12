ВСУ отступили из Волновахи

Вооруженные силы Украины отступили из Волновахи. Об этом сообщил глава донецкой ОГА Павел Кириленко.

Украинские войска покинули города. Сейчас бои идут в окрестностях. В то же время большинство жителей были эвакуированы из Волновахи силами ГСЧС и военно-гражданской администрации.

Также Кириленко добавил, что:

На юге области наступление со стороны Запорожской области.

Наступление ведется со стороны Изюма (с севера, граница из Харьковской обл.).

Под ударами – Торецк, Авдеевка.

Сброшены авиабомбы на села Яцковка, Рубцы, оба они разрушены.

В Мариуполе, окруженном полностью, гуманитарная ситуация ухудшается – предпринимается еще одна попытка доставить туда гуманитарную помощь.

Бои ведутся по всей линии разграничения в зоне ООС.

Отметим, что из Волновахи до Мариуполя расстояние в 60 километров к югу. В то же время из Волновахи до ближайших точек Запорожской области около 40 км к юго-западу.