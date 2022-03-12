ВСУ отступили из Волновахи
Бои идут на краю города
Getty Images / Global Images Ukraine
Вооруженные силы Украины отступили из Волновахи. Об этом сообщил глава донецкой ОГА Павел Кириленко.
Украинские войска покинули города. Сейчас бои идут в окрестностях. В то же время большинство жителей были эвакуированы из Волновахи силами ГСЧС и военно-гражданской администрации.
Также Кириленко добавил, что:
- На юге области наступление со стороны Запорожской области.
- Наступление ведется со стороны Изюма (с севера, граница из Харьковской обл.).
- Под ударами – Торецк, Авдеевка.
- Сброшены авиабомбы на села Яцковка, Рубцы, оба они разрушены.
- В Мариуполе, окруженном полностью, гуманитарная ситуация ухудшается – предпринимается еще одна попытка доставить туда гуманитарную помощь.
- Бои ведутся по всей линии разграничения в зоне ООС.
Отметим, что из Волновахи до Мариуполя расстояние в 60 километров к югу. В то же время из Волновахи до ближайших точек Запорожской области около 40 км к юго-западу.
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