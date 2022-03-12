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Глава Киевской ОГА назвал наиболее опасные направления на выезд из столицы

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Их четыре

Глава Киевской ОГА назвал наиболее опасные направления на выезд из столицы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Глава Киевской областной государственной администрации Алексей Кулеба назвал наиболее опасные направления, ведущие от столицы:

  • Житомирская трасса;
  • Буча – Ирпень – Гостомель;
  • Макарив;
  • северная часть Вышгородского района.

Также Кулеба заявил, что сейчас ведутся бои в Броварском районе, а именно в Барышевской, Калитянской и Великодимерской территориальных общинах. Также ведется борьба с диверсионными группами по всей Киевщине.

Из-за постоянных обстрелов оккупантами жилых массивов и критической инфраструктуры постоянно власти вынуждены включать сигнал тревоги.

В то же время, украинцы все равно пытаются выехать через гуманитарные коридоры, которые 12 марта продолжают действовать из Гостомеля, Козаровичей, Микуличей, Андреевки, Макарова, Бородянки.

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