Глава Киевской ОГА назвал наиболее опасные направления на выезд из столицы

Глава Киевской областной государственной администрации Алексей Кулеба назвал наиболее опасные направления, ведущие от столицы:

Житомирская трасса;

Буча – Ирпень – Гостомель;

Макарив;

северная часть Вышгородского района.

Также Кулеба заявил, что сейчас ведутся бои в Броварском районе, а именно в Барышевской, Калитянской и Великодимерской территориальных общинах. Также ведется борьба с диверсионными группами по всей Киевщине.

Из-за постоянных обстрелов оккупантами жилых массивов и критической инфраструктуры постоянно власти вынуждены включать сигнал тревоги.

В то же время, украинцы все равно пытаются выехать через гуманитарные коридоры, которые 12 марта продолжают действовать из Гостомеля, Козаровичей, Микуличей, Андреевки, Макарова, Бородянки.