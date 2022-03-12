Глава Киевской ОГА назвал наиболее опасные направления на выезд из столицы
Их четыре
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Глава Киевской областной государственной администрации Алексей Кулеба назвал наиболее опасные направления, ведущие от столицы:
- Житомирская трасса;
- Буча – Ирпень – Гостомель;
- Макарив;
- северная часть Вышгородского района.
Также Кулеба заявил, что сейчас ведутся бои в Броварском районе, а именно в Барышевской, Калитянской и Великодимерской территориальных общинах. Также ведется борьба с диверсионными группами по всей Киевщине.
Из-за постоянных обстрелов оккупантами жилых массивов и критической инфраструктуры постоянно власти вынуждены включать сигнал тревоги.
В то же время, украинцы все равно пытаются выехать через гуманитарные коридоры, которые 12 марта продолжают действовать из Гостомеля, Козаровичей, Микуличей, Андреевки, Макарова, Бородянки.
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