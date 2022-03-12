Зеленский: Российская армия нигде не теряла больше за такое количество дней

Президент Украины Владимир Зеленский провел брифинг на 17-й день полномасштабного вторжения России на территорию Украины:

“С самого утра в украинском – навсегда украинском – Мелитополе собирались люди, наши граждане, на очередную акцию протеста против российских войск . Против попыток поставить город на колени. Более двух тысяч человек на площади. Слышишь, Москва?

Общество города требует освободить мэра Мелитополя Ивана Федорова. Мы ожидаем, чтобы мировые лидеры показали, как они могут повлиять на ситуацию — освободить одного человека, олицетворяющего собой всю мелитопольскую общину.

Динамика потерь оккупантов на 17-й день уже такова, что можно уверенно говорить: это самый большой удар по российской армии за десятки лет. Они нигде не теряли больше за такое количество дней.

Мы не имеем права снижать интенсивность обороны. Как бы нам сложно ни было. Не имеем права снижать энергию сопротивления. Враг заводит на территорию Украины новые колонны.

В эти сутки мы снова отправили гуманитарный груз в Мариуполь. Я благодарен каждому водителю, пытающемуся реализовать эту сложную миссию. Благодарен представителям Церкви, которые присоединились к попыткам защитить гуманитарный коридор в Мариуполе от обстрелов.

Российская сторона должна обеспечить "тишину" по каждому из этих маршрутов. Иначе, что тогда вообще может гарантировать Россия на любых переговорах?

Продолжаем работу вместе с европейцами по двум направлениям: вступление Украины в ЕС и новый пакет санкций против России.

Правительство согласовало полную отмену НДС и акциза на топливо. Теперь нардепы должны безотлагательно поддержать это решение своим голосованием

Это отечественная война. Это народная война. Это война за нашу независимость. Не просто государства. А всего украинского, что было, есть и будет на свете”, – сказал Зеленский.