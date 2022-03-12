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Мартин Богатинов поддержал украинский народ

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Северомакедонский экс-вратарь львовских Карпат - о войне

Мартин Богатинов поддержал украинский народ

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

В'ячеслав Кульчицький Автор UA-Футбол
Новина українською

Легионеры из разных стран мира, которым приходилось защищать цвета украинских клубов, с болью в сердце следит за войной, развязанной россией против Украины. Известный по выступлениям в «Карпатах» северомакедонский голкипер Мартин Богатинов был в шоке, когда узнал об ужасной новости. Об этом он рассказал корреспонденту UA-Футбол.

– Никто не ожидал, что такое случится, – сказал Богатинов, ныне выступающий в кипрском «Этникосе». – Мы не верили, что Россия будет идти войной против Украины. Это был шок. В первый день я сам не поверил в то, что услышал в новостях. Сразу же написал одному своему другу, который находился на работе в Киеве: действительно ли это так? Он в этот момент уже ехал на автомобиле во Львов, рассказав, что на автодороге наблюдается настоящий хаос. Позвонил еще нескольким друзьям и знакомым, которые находятся в Украине, и сказал: если им нужна моя помощь, то в целях безопасности предложил сразу же поехать в Македонию. Хочу пожелать, чтобы весь украинский народ достойно держался в это тяжелое время. Я буду молиться, чтобы весь этот ужас скорее закончился и страна вернулась к нормальной жизни. Слава Украине!

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В статье: война с Россией
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