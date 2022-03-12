Мудрик: Путлер мог вообще не нападать на Украину, а просто каждый день крутить по телевизору, что Украину уже взяли

Вингер донецкого "Шахтера" Михаил Мудрик высказался о войне в Украине:

“Кто из этих двух нацисты: те, кто защищают свою страну и народ, или те, кто сбрасывают 1000-килограммовую тротиловую бомбу на другое государство в жилой район? Думайте, русские нацисты, сами.

Путлер мог бы вообще не нападать на Украину, а просто каждый день крутить по телевизору, что уже взяли Украину. И они бы в это верили”, – написал Мудрик.