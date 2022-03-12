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Мудрик: Путлер мог вообще не нападать на Украину, а просто каждый день крутить по телевизору, что Украину уже взяли

Общие новости
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И в это в мордоре бы верили

Мудрик: Путлер мог вообще не нападать на Украину, а просто каждый день крутить по телевизору, что Украину уже взяли

Фото: пресс-служба УАФ

Новина українською

Вингер донецкого "Шахтера" Михаил Мудрик высказался о войне в Украине:

“Кто из этих двух нацисты: те, кто защищают свою страну и народ, или те, кто сбрасывают 1000-килограммовую тротиловую бомбу на другое государство в жилой район? Думайте, русские нацисты, сами.

Путлер мог бы вообще не нападать на Украину, а просто каждый день крутить по телевизору, что уже взяли Украину. И они бы в это верили”, – написал Мудрик.

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В статье: Владимир Путин война с Россией Михаил Мудрик
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